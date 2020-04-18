"الوطنية للإعلام": إجراءات تعقيم وتطهير يومي السبت والأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تجري الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، أعمال تطهير وتعقيم كاملة في كافة العيادات والمكاتب كإجراء احترازي ووقائي، وبحيث يكون مر 14 يومًا فترة حضانة المرض من تاريخ 7 أبريل.

وستتم أعمال التطهير يومي السبت والأحد المقبلين، بعد تعطيل العمل بالرعاية لإتاحة المجال للقائمين بأعمال التطهير والتعقيم.

يذكر أن أعمال التطهير والتعقيم تتم بصفة متكررة بالرعاية الطبية وبمختلف الأماكن بمبنى الوطنية الإعلام.