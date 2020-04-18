محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
تجري الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، أعمال تطهير وتعقيم كاملة في كافة العيادات والمكاتب كإجراء احترازي ووقائي، وبحيث يكون مر 14 يومًا فترة حضانة المرض من تاريخ 7 أبريل.
وستتم أعمال التطهير يومي السبت والأحد المقبلين، بعد تعطيل العمل بالرعاية لإتاحة المجال للقائمين بأعمال التطهير والتعقيم.
يذكر أن أعمال التطهير والتعقيم تتم بصفة متكررة بالرعاية الطبية وبمختلف الأماكن بمبنى الوطنية الإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر "الوطنية للإعلام": إجراءات تعقيم وتطهير يومي السبت والأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.