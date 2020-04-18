10 درجات بين النهار والليل.. الأرصاد تكشف طقس 48 ساعة مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من السبت وحتى يوم شم النسيم، ستشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، لتكون 27 درجة يوم السبت، و28 درجة يوم الأحد.

وأوضحت شاكر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفارق بين الليل والنهار سيقارب الـ10 درجات، لافتة إلى أن هذا الفارق هو السبب في الشعور بالصقيع، لأننا لانزال في بداية فصل الربيع.

وتابعت: "ستعود الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المساحات المائية على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة، لتقل معها الرؤية الأفقية وخاصة على الطرق السريعة".

ونصحت شاكر المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة درجات الحرارة، وعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، نظرًا للتقلبات الجوية في فصل الربيع، واتباع نصائح وتعليمات هيئة الأرصاد الجوية والإدارة العاملة للمرور.