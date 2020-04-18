شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري القليوبية: القضاء علي 60% من خفافيش الحزانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة أمل العسيلي وكيل الوزارة للطب البيطرى بالقليوبية، أنه تم التعامل مع 60% من خفافيش قرية الحزانية، مركز شبين القناطر، فور انتشارها، مشيرة إن الخفافيش ظهرت بمنزل مهجور وهو ملكية خاصة.

وقالت العسيلي في تصريحات لها أن العدد في المنزل ليس كبير، والخفافيش من ضمن الحيوانات الضارة بالزراعة وان التخوفات منها سببه مايثار بعلاقتها بمرض كورونا المستجد.

واعلنت العسيلي أنه غداً سيتم معاينة المكان من قبل لجنة متخصصة، برئاسه أحد المسئولين بمكافحة الطيور الضارة للزراعة، وسيتم القضاء على البقية بالتنسيق مع معهد بحوث وقاية النبات، مشيرة أنه يتم تطهير كل الأماكن المعنية وغير المعنية في القرى والمدن والشوارع، والطب البيطرى لا يعرف إذا كانت هذه النوعية تنقل كورونا أم لا.

كان ظهور عدد كبير من الخفافيش إتخذت من أحد المنازل القديمة المغلقة بقرية الحزانية، مركز شبين القناطر، أثار مخاوف أهالي القرية والقري المجاورة من انتشار فيروس كورونا بالمنطقة بسبب هذه الخفافيش، والتي رجحت عددا من الدراسات والمعلومات ان لها علاقة بظهور المرض في الصين وهو الأمر الذي دفع اجهزة المحافظة ومجلس مدينة ومركز شبين القناطر للتدخل بسرعة لطردها والتخلص منها .