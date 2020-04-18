شكرا لقرائتكم خبر عن «الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية» تشكر الحكومة بسبب شحنة مستلزمات طبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، خطاباً إلى السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، أعربوا فيه عن خالص شكر وتقدير أعضاء البرلمان البريطاني لرئيس الجمهورية والحكومة المصرية والشعب المصري على ما تم اتخاذه من إجراءات استثنائية للسماح بتصدير شحنة مستلزمات طبية مصرية إلى بريطانيا، مؤكدين على مساعدة ذلك للأطقم الطبية البريطانية في تصديها لوباء فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

كما أكد أعضاء لجنة الصداقة على أن بريطانيا ستتذكر هذه البادرة الكريمة من مصر بكل تقدير لما تعكسه من صداقة حقيقية تجمع بين الشعبين المصري والبريطاني.

وذكر السفير طارق عادل بهذه المناسبة أن سماح السلطات المصرية استثناءاً بتصدير شحنة مستلزمات طبية مصرية إلى بريطانيا لاقى ترحيباً وتقديراً كبيراً من جانب مختلف الدوائر الرسمية والشعبية البريطانية، أخذاً في الاعتبار ما ستساهم به هذه الشحنة في توفير احتياجات الأطقم الطبية البريطانية خلال الأزمة الحالية التي تمر بها العديد من دول العالم في التصدي لوباء فيروس كورونا، والذي يتطلب تعزيز التضامن وتضافر الجهود الدولية.