شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستعد لاستقبال رحلة جديدة من كندا لنقل المصريين العالقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الأجهزة الأمنية والصحية بالبحر الأحمر، كل الاستعدادات لاستقبال رحلة ركاب من المصريين العائدين من كندا لمطار مرسي علم الدولي، والمقررة فجر غد السبت، ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وفور إنهاء وصولهم سيتم توقيع الكشف الطبي عليهم للتاكد من خلوهم من الفيروس المستجد.

وقد تم تجهيز نحو 10 أتوبيسات لنقل الركاب البالغ عددهم 216 مصرياً، إلى إحدى القرى السياحية مقر الحجر الصحي وتجهيز عدد من الإسعافات في حالة وجود أي مصابين بالفيروس.

وكشفت مصادر طبية أن جميع الركاب العائدين سيخضعون لإجراءات الحجر الصحى لمدة 14 يوماً باحد الفنادق السياحية، وذلك في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازى، والإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار تحت الإشراف الأمني إلى أماكن إقامتهم لمدة 14 يوماً.