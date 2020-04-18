شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. دعاء عريبي تنجح بتوفير 15 طنا من الكلور لتطهير شوارع الغربية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للمرة الثانية خلال أسبوع، وفرت دعاء عريبي أمين عام الشؤون السياسية والبرلمانية بحزب الحرية المصري بالغربية، 15 طنا من الكلور المركز، لاستخدامها في أعمال التطهير والتعقيم التي تقوم بها أجهزة المحافظة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19).

وتشمل أعمال التطهير كل المراكز والمدن والأحياء والقرى للمنشآت الحكومية والمساجد والشوارع ومواقف السيارات وكافة أماكن تواجد المواطنين، بالإضافه إلى دعم الوحدة الصحية بقريه صفط تراب بالكحول والكمامات والمعقمات بعد ظهور عدد من حالات الكورونا فيها والأعداد لحمله تطهير كبيره للاحياء والقرى بالمحافظة.

وكانت عريبي دشنت مبادرة هي الأولي من نوعها بالمحافظات تحت مسمى «أحمي بلدك أحمي أهلك»؛ لتوفير أجهزة قياس الحرارة بالأشعة والمطهرات والكحول والماسكات الطبية؛ بمباني أحياء المحافظة؛ وذلك للاطمئنان والكشف على الموظفين بالأحياء وعمال النظافة والعمال قبل ممارسة عملهم اليومي للاطمئنان عليهم

وقامت عريبي يرافقها عائشة سلطان؛ بتوزيع أجهزة والمطهرات والحكول والماسكات الطبية بمباني الأحياء المختلفة حي اول طنطا برئاسه المهندس عادل داوود وحي تاني طنطا الدكتور محمود عيسي.

وقالت عريبي؛ إن «المبادرة تأتي في إطار مساعدة الدولة لمواجهة فيروس كورونا؛ وأضافت أن الحكومة تعمل بكفاءة كبيرة على إدارة الأزمة ومواجهة كورونا وما اتخذته القيادة السياسية من إجراءات شديدة لحماية المصريين من الإصابة بالعدوى لاقت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق لدى الشعب المصرى بما يؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى على علم وإدراك كاملين بما يريده الشعب ولا يتوانى لحظة واحدة في اتخاذ مثل هذه القرارات الشعبية المهمة وفى التوقيتات المناسبة».

وأضافت، في تصريحات صحفية: «علينا الاستفادة من تجارب الدول التي شهدت إصابات عديدة، خلال الأيام الماضية، لعدم تكرار الأخطاء التي تسببت في زيادة انتشار الفيروس في مدة زمنية قصيرة، وأشارت إلى أن المواطنين عليهم دور كبير في مواجهة الفيروس، وذلك من خلال مساعدة الحكومة بالالتزام بتنفيذ القرارات».

Advertisements

دعاء عريبي تنجح بتوفير 15 طنا من الكلور لتطهير شوارع الغربية

دعاء عريبي تنجح بتوفير 15 طنا من الكلور لتطهير شوارع الغربية

دعاء عريبي تنجح بتوفير 15 طنا من الكلور لتطهير شوارع الغربية

دعاء عريبي تنجح بتوفير 15 طنا من الكلور لتطهير شوارع الغربية