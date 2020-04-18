شكرا لقرائتكم خبر عن بتهون عليهم التعب..ممرضة تغنى وترقص مع الأطفال في الحجر الصحى بمستشفى قها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رسمت البسمة إحدى ممرضات الحجر الصحى بمستشفى قها المركزى على وجوه الأطفال، رغما من انشغالهم حيث داعبتهم ورقصت معهم في تصرف رائع من ملائكة الرحمة الذين يخوضون حربا شرسة ضد ذلك المرض اللعين.

تداول فيديو لممرضة أثناء غنائهاو رقصها من الأطفال، حرصا منها على رفع الروح المعنوية وتقديم أفضل خدمة والدعم النفسى خلال حربهم لفيروس كورونا، وسط حالة من الإشادة بين مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى لذلك التصرف.

يشار إلى ان مستشفى قها المركزى بمحافظة القليوبية، أعلنت اليوم الجمعة، خروج 6 حالات جديدة بعد شفائهم من فيروس كورونا، بينهم طفلة عمرها 6 أشهر، بعد التأكد من سلبية عيناتهم ليرتفع عدد الحالات التى غادرت المستشفى إلى 65 حالة على مدار الأيام الماضية .

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وأكد الدكتور محمد عبد الفتاح جاد، أخصائى الأطفال بمستشفى قها للحجر الصحى وضمن الفريق الطبى بالمستشفى، أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، حيث تم شفاء 20 شخصا الأسبوع الماضى على مدار 4 دفعات، بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية، إضافة إلى خروج 11 حالة مطلع الأسبوع الجارى، و4 حالات الأحد الماضى، وحالة لرجل مسن 88 عاما صباح اليوم، وأمس 9 حالات تستعد للمغادرة، وأول مس 11 حالة، والأمس 3 حالات جديدة واليوم 6 حالات.

وأشارالدكتور محمد عبد الفتاح جاد، إلى أن المتعافية التى تقرر خروجهم اليوم تم عمل لهم مسحتين على مدار يومين متتاليين أثبتت سلبية العينات وتعافيهم.