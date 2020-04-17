شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: اختبار أمصال استخدمها المصريون قديمًا للوقاية من كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إن الموقف في مصر، من مصابي ووفيات فيروس كورونا ما زال تحت السيطرة وفقاً للإجراءات الوقائية التي تتبعها الدولة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: أنه منذ اللحظة الأولى لإعلان انتشار فيروس كورونا في الصين وأجهزة الدولة تعمل لتحديد استراتيجية مصرية قومية تتوافق مع الخبرات العالمية للوصول إلى المواطن المصري إلى الوقاية وتوفير العلاج اللازم.

وتابع: «إلى أن الدولة تتابع كل ما يجري في العالم عن الأدوية العلاجية أو وسائل التشخيص السليم لفيروس كورونا أو الوصول إلى لقاح مضاد للمرض.»

وأضاف إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد دواء معين لعلاج مصابي فيروس كورونا موضحًا أن علاج أفيجان الياباني ليس مختصًا بكورونا ولكنه يساهم في تحويل الحالات الإيجابية إلى سلبية، وهو مكتشف منذ سنوات وليس هناك أي تطعيم ضد الفيروس حتى الآن.

وأكد أنه يتم اختبار بعض الأمصال التي حصل عليها المصريون قديما مثل تطعيمات الدرن والحصبة والسعال الديكي والجديري في علاقتها في رفع المناعة عند المصريين ومن ثم تكون لقاح مضاد لكورونا وذلك من أجل تحجيم المرض في مصر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19»، و9 حالات وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 2844 إصابة في مصر.

Advertisements