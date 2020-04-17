شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مداخل ومخارج القناطر في شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الاجهزة الامنية بالقليوبية تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة بشان شم النسيم بكل حزم وحسم، حيث تقرر تعيين أكمنه ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج القناطر الخيرية، حيث سيبدأ حظر الدخول من الساعات الأولي ليوم الأثنين المقبل حتي بداية اليوم التالي.

وقد حذرت الأجهزة المخالفين بتوقيع العقوبات المقررة قانوناً، في هذا الِامر حيث ستتولي الدوريات المتحركة مراقبة كورنيش القناطر على مدار الساعة، بجانب الشوارع والطرق المؤدية للحدائق، لمنع أي تجمعات في هذا اليوم، كما تقرر وقف الرحلات النيلية بالقناطر تنفيذا للقرار وحرصا على سلامة المواطنين.

يذكر أن محافظة القليوبية نسقت مع وزير الموارد المائية والرى باستمرار اغلاق حدائق القناطر والمتنزهات والمتاحف التابعة لها خلال فترة اعياد الربيع وشم النسيم لمنع كافة اشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.

وكلف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والاحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة .

وأضاف المحافظ إنه تم رفع حالة الاستنفار الأمنى ونشر دوريات ثابتة ومتحركة وافراد امن سريين بجميع المدن واماكن المتنزهات وعلى كورنيش النيل لمنع أي تجمعات خلال فترة اعياد الربيع.

Advertisements