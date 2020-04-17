أحمد عكاشة: الخوف يضعف المناعة ويهدد مرضى فيروس كورونا

وأضاف الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، عضو المجلس الرئاسي لعلماء مصر، أن المرض النفسي يعوق الإنسان عن السعادة، ومع زيادة الخوف يتم فرز الكورتيزون بكميات كبيرة مما يضعف المناعة لدى الإنسان.

وكشف عضو المجلس الرئاسي لعلماء مصر أن الجهل يؤدي إلى الخوف، حيث كشفت الدراسات أن 85% من مصابي فيروس كورونا يتلقون العلاج في المنزل عبر تناول مخفضات حرارة، و 15% يحتاجوا للذهاب إلى المستشفى ومنهم يحتاج إلى رقابة وبعض الأدوية و 5% يحتاجون للتواجد في الرعاية المركزة وجزء منهم يحصل على الأكسجين عبر جهاز يوضع على وجه المريض وجزء أخر يحتاج يلجأ إلى جهاز التنفس الصناعي.