شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: تدابير احترازية مكثفة لمواجهة «كورونا» في صفط تراب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت فرق الطب الوقائي بمحافظة الغربية، اليوم، أعمال التعقيم والتطهير الوقائي بقرية صفط تراب، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

وأكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، مشيرا إلى الدفع بعدد 2 سيارة من الحماية المدنية لتطهير القرية، إلى جانب مشاركة الأهالي بجراراتهم في عملية تنظيف الشوارع، مؤكدا استمرار أعمال التطهير على مدار 24 ساعة في كافة الشوارع والمنازل والمباني بالقرية بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها.

وأضاف المحافظ، أنه تم توفير مكبس لنقل المخلفات داخل القرية لجمع القمامة أولًا بأول وعم تراكمها، مع استمرار حملات النظافة، مشيدًا بوعي أهالي القرية والتزامهم بالتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى.