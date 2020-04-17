شكرا لقرائتكم خبر عن نصب تذكارى لشهداء «الجيش الأبيض» فى بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمجيدًا لأرواح ضحايا فيروس كورونا من الأطقم الطبية، من أطباء وصيادلة وتمريض وإخصائى معامل وأشعة ومسعفين، كلف الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور محمد ماضى، أستاذ النحت والتشكيل الفراغى، بتصميم نصب تذكارى تعبيراً عن مدى العرفان والتقدير لمجهودات شهداء الواجب الذين كانوا دروعاً بشرية ساهمت فى إنقاذ العديد من مصابى الفيروس القاتل.

وقال حسن إن ارتفاع التمثال سيكون 7 أمتار، ومن المنتظر وضعه فى ميدان شهداء الجيش الأبيض الواقع فى تقاطع نهاية شارع عبدالسلام عارف بكورنيش النيل بجوار مستشفى التأمين الصحى ومركز المؤتمرات، وذلك تحت إشراف الدكتور هشام بشرى، مستشار رئيس الجامعة للتطوير، النائب السابق لرئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح حسن أن تصميم النصب سيكون بشكل تحليلى فى صورة فراغية لفيروس كورونا يتوسطه حائط مشقوق نصفين، بلون داكن للدلالة على بشاعة كورونا، وتتوسط الحائط المشقوق يدان بلون أبيض، تساند إحداهما الأخرى، ترمزان للطاقم الطبى، ويتضمن النصب طائرا مستعدا للانطلاق ممثلاً لروح الشهيد التى فاضت إلى بارئها بعد أن أدت واجبها على أكمل وجه منتصرة وسعيدة، ويعلو الحائط المنقسم كلمة «الجيش الأبيض» كعنصر تعبيرى مقروء يعلن عن هويته ليتوج النصب التذكارى.