شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة الحالة الثانية بـ«بولين».. مطالب بفحص 70 مشاركًا في «شبكة عروسين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يطالب الأهالى بقرية بولين التابعة لمركز كفر الدوار بفحص جميع المشاركين في حفل «شبكة عروسين» وعددهم 70 شخصًا، وذلك بعد إصابة 12 من أبناء القرية بالفيروس ووفاة 2 منهم.

ويقول على نعمان، رئيس جمعية تنمية بولين، إن عدد المصابين في القرية يصل إلى 12 شخصًا منهم 9 من أسرتى عروسين والذين شاركوا في حفل «الشبكة»، مطالبًا بفحص جميع المشاركين في الحفل وأخذ مسحات لهم، والذين تم حصرهم بعدد 70 شخصًا.

وأوضح «نعمان» أنه بعد مرور 10 أيام على اكتشاف إصابة 3 من أسرة أهل المتوفية الثانية، تم اكتشاف إصابة 6 حالات أخرى في أسرة «العروسة»، بشكل يجعل من الضرورى إجراء المسحات لجميع المشاركين في حفل «الشبكة».

وطالب «نعمان» برفع الحراسة عن المنازل التي انتهت فترة الحجر الخاصة بها نظرًا لأن جمع الموجودين في الحجر من العاملين باليومية وأعمالهم متوقفة، مشيرًا إلى أنه يوجد 4 منازل في القرية لأسر المصابين تحت الحجر المنزلى ويوجد عليهم حراسة من الشرطة، بينهم 3 منازل انتهت فترة الحجر.