شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة من «الصحة العالمية» للمصريين بشأن تناول الفسيخ في «شم النسيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، نصيحة للمصريين بشأن تناول وجبات الفسيخ، وذلك قبل أيام من حلول عيد شم النسيم. وشدد ممثل الصحة العالمية في مصر، الدكتور جون جبور، في رسالة مصورة له عبر موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، بتناول الفسيخ من مصادر موثوقة وسليمة. Advertisements

وحث جبور المصريين على عدم التجمهر والازدحام في فترة الأعياد، حتى على المستوى العائلي، والاكتفاء بوسائل التواصل الاجتماعي. كما نصح بتجنّب التدخين والشيشة، وممارسة تمارين النشاط البدني وتناول نظام غذائي يقوي مناعة الجسم ضد الأمراض والفيروسات. وأكد جون جبور على المصريين أن يتناولوا سمك الفسيخ من مصادر سليمة وموثوقة، لعدم إحداث ضغط على النظام الصحي في مصر، وكذلك التسبب في عبء صحي تاني على مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس «كورونا» المستجد.

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