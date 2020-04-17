شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربية: المدينة الجامعية تستقبل حالات التحسن من فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، عن استقبال 24 حالة تحسن من إصابة فيروس كورونا المستجد بالمدينة الجامعية بسبرباي وهي الحالات تحسن ولا يظهر عليها أعراض لحين استكمال الفحوصات اللازمة، ووالتأكد من سلبياتها.

وأكد الدكتور عبد الناصر على أنه تم تجهيز المدينة الجامعية على أعلى مستوى تخفيفا على المرضى وتشغيلها لاستقبال حالات الإصابة البسيطة المدينة.