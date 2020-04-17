شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» ينعقد «الثلاثاء» بدلاً من نهاية إبريل بسبب «العلاوات الـ5» و«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تقديم موعد انعقاد جلسات البرلمان التى كانت محددة فى 29 إبريل الجارى لتكون الثلاثاء المقبل، مع إتاحة إثبات حضور الأعضاء عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسى، حيث تم تركيب ٥ ماكينات مزودة بهذه التقنية حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصصة للنواب من ذوى الإعاقة.

وأوضح المجلس فى بيان، أمس الأول، أن التسجيل يستغرق ٣٠ ثانية مع وجود مختص من مركز المعلومات، منبهاً إلى أنه يحق للأعضاء استخدام هذه التقنية أو الاستمرار فى إثبات الحضور عن طريق أجهزة بصمة الإصبع حتى اكتمال جميع عناصر قاعدة بيانات بصمة الوجه، وأكد توافر المطهرات اللازمة بجوار كل جهاز لمن يريد الاستمرار فى استخدام بصمة الإصبع.

وكشفت مصادر برلمانية أن رئيس المجلس أحال صباح أمس الأول عدداً من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية، وطالبها بسرعة عقد اجتماعات لمناقشتها ستكون غالباً صباحاً مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى.

وأوضحت المصادر أن المشروعات المحالة إلى اللجان قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع الآثار الاقتصادية لأزمة انتشار فيروس كورونا فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة، وذلك بهدف منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب، وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها دون أعباء لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة اشترط المشروع الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة من عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة.

وتابعت المصادر أن هناك مشروعاً آخر لتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، لأنه يجيز إعلان حالة الطوارئ حال تعرض الأمن أو النظام العام فى البلاد للخطر فقط، وجاء خالياً مما يخص أزمات قد تتعرض لها البلاد على غرار أزمة كورونا، موضحةً أن المشروع يستحدث تدابير تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد فواتير الخدمات جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، وسداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، وتقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مقار مدارس أو مراكز شباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة. ولفتت المصادر إلى أن المشروع الثالث جاء لتعديل قانون زيادة معاش الأجر المتغير فيما يخص العلاوات الخاصة التى تقررت من إبريل 2006، ويتضمن صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1 يوليو 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى 5 سنوات، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المترتبة.

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