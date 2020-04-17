شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تواصل التطهير والتعقيم الوقائي بـ4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمالًا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة فى تنفيذ كل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، تم تكليف الإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لكل من موقف زهراء مدينة نصر بالحى العاشر، وموقف عزبة الهجانة، وكوبرى الجيش، وعدد من الشوارع المحيطة التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم، وذلك أثناء سريان حظر التجوال، لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

وتم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكل الطرق والممرات والحوائط من خلال الأطقم الفنية التى تنفذ كل المهام الموكلة إليها بشكل احترافى وبروح معنوية عالية، وعيًا بأهمية المرحلة وما تتطلبه من تضافر الجهود للحد من انتشار الفيروس.

وفى سياق متصل، كثف الجيش الثانى الميدانى إجراءات التطهير والتعقيم لعدد من المنشآت والمرافق الحيوية والمصالح الحكومية والمجمعات الخدمية والمتنزهات العامة والشوارع الرئيسية التى تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين عليها على مدار اليوم.

وتضمنت الإجراءات الوقائية القيام بأعمال التطهير لمحطة السكة الحديد ومستشفيات الحميات والصدر والجامعى بالإسماعيلية، وكذلك مستشفيات العام والحميات ببورسعيد، فضلًا عن تعقيم وتطهير مستشفيات الصدر والحميات بدمياط.

وتم أثناء تنفيذ الإجراءات الوقائية مراعاة استخدام المعدات المتطورة ذات معايير الجودة العالمية التى تضمن العمل على أكبر مساحات ممكنة فى أسرع وقت وبكفاءة عالية لتغطية كل الأماكن المطلوب تطهيرها بما يوفر المناخ الآمن والصحى للمواطنين، وذلك فى إطار تقديم القوات المسلحة كل إمكانياتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر كورونا، بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب.

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