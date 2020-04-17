شكرا لقرائتكم خبر عن «تُربي» دفن موتى كورونا: «مهمتنا إنسانية ولا يمكن نتأخر عن أهلنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عامل الدفن أو «التُربى» وظيفة صعبة يتفرغ لها رجال مدربون يتولون فتح المقابر وإنزال جثامين الموتى طبقا للشريعة الإسلامية أو المسيحية، فماذا عن المهمة الأصعب، وهى مهمة دفن موتى فيروس كورونا، وسط المخاوف البشرية المشروعة؟

«المصرى اليوم» قابلت العمال المدربين والمكلفين بهذه المهمة، بمقابر بورسعيد.

على باب 1 بمقابر بورسعيد القديمة، يجلس عم «محمد وهبة»، مستقبلا الداخلين، وبعد أن عرفناه بأنفسنا، قال: «أمارس هذه المهنة أبا عن جد، وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة من المستشار رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية، بعد الكشف الطبى على واختبارى والتأكد من أهليتى لهذا العمل، وأمارس عملى من خلال جمعية دفن الموتى، ويشرف على مدير الجبانات التابع للمحافظة».

وعن دفن موتى الكورونا، قال «وهبة»: «قامت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بتدريب مجموعة من عمال الدفن المرخصين، وهم السيد أبوجودة ومحمد وهبة وحسن رضوان والسيد قاسم وعبدالحفيظ عبدالحافظ وعمار إبراهيم، وقامت بتسليمنا بدل الوقاية الكاملة وأحذية مطاطية طويلة وجوانتيات وكمامات وواقيات وجميع سوائل التعقيم».

ويشرح «وهبة» خطوات دفن ميت الكورونا، فيقول: «يحضر إلى الجبانة فريق من الطب الوقائى، قبل وصول جثمان الميت بساعة ونصف الساعة، حيث نقوم بفتح العين الخاصة بعائلة المتوفى وإعدادها بالطريقة المعتادة، ثم يقوم أحد العمال بارتداء زى الوقاية كاملا، وبعدها نقوم برش الكلور على ملابس العامل، وهو من سيقوم بالنزول إلى الحفرة وتسلم الجثمان لدفنه، وبعد وصول سيارة الإسعاف أو سيارة دفن الموتى، فى حضور الشرطة، يسمح لأهلية المتوفى بصلاة الغائب عليه، وجثمانه داخل السيارة، التى يتم ضبط وقفتها بحيث يكون الجثمان تجاه القبلة، ويقف المصلون على بعد أربعة أمتار، وبعد انتهاء الصلاة تدخل السيارة من إحدى بوابات الجبانات، ويغلق الباب خلفها، ولا يسمح بالتواجد سوى لفريق الطب الوقائى وعمال الدفن، حيث نقوم بإنزال الصندوق المعدنى، القابل للتطهير، الموجودة به الجثة، داخل كيس محكم الإغلاق، ونقوم بإخراج الجثمان ومناولته للعامل الموجود بالحفرة، والذى يضع الجثمان وهو داخل الكيس على اتجاه القبلة، ثم يخرج، ويغلق أبواب العين، بعدها نقوم بتعقيم باب المقبرة وصندوق الجثة وعامل الدفن والسيارة بالكلور وسوائل التطهير».

ويوضح «وهبة»: «طبعا إحنا بشر، وبنبقى خايفين وجوانا قلق على نفسنا، لكن دى مهمتنا، ولا نستطيع أن نخذل أهلنا، خصوصا فى هذا الموقف الصعب، حيث نقوم بكل إجراءات الوقاية، وتحت إشراف الطب الوقائى، ونسأل الله السلامة».

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