شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» داخل القرية «المعزولة» بالمحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

داخل حديقة الوحدة الصحية بقرية صفط تراب، مركز المحلة الكبرى، كان الصمت يخيم على أحد الأركان، دون بقية أرجاء المستشفى والحديقة، صمت ممزوج بخوف لا تخفيه وجوه الجالسين رغم إخفاء الكمامات نصف وجوههم، بينهم جلست سيدة فى أوائل الثلاثينات، محتضنة طفلها الرضيع، وإلى جوارهما يقف الزوج قلقًا، قبل أن يقترب من أحد الأطباء ليسأله عن موعد قدوم سيارة الإسعاف التى ستقلهم لمستشفى الصدر بالمحلة، لإجراء التحاليل اللازمة، الجميع فى هذا المكان، وعددهم 9، كانوا حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

عقارب الساعة كانت تشير إلى الواحدة ظهرًا تقريبًا عندما كنا نعبر الموانع الحديدية وسط وجود مكثف لقوات الشرطة، لندخل قرية صفط تراب، التى تخضع للعزل منذ الاثنين الماضى، بسبب تفشى فيروس كورونا بين العديد من أبنائها، من بوابتها الرئيسية، وهى واحدة من 8 مداخل للقرية.

مسافة 2 كيلو متر تقريبًا تفصل بين مدخل القرية، التى ظهر بها 33 حالة مصابة بكورونا، والوحدة الصحية، وهى مبنى مكون من 5 طوابق، وفى حديقة الوحدة، انتشر العديد من العاملين بالقطاع الطبى «أطباء، وممرضين، ومراقبى صحة»، وكذلك بعض المتطوعين من أبناء القرية، فى صورة تشير إلى حالة الطوارئ التى يعيشها المكان، وإلى جانبهم فى أحد الأركان، بعض المشتبه فى إصابتهم بالفيروس.

ووقف المواطن صابر محمود مع الدكتور مصطفى حماد، مدير الوحدة الصحية، يسأله عما يحتاجه المستشفى من مستلزمات لتوفيرها بالجهود الذاتية، يكتب الرجل ما يمليه عليه الطبيب، قبل أن يقول لـ«المصرى اليوم»: «لا نحتاج سلعًا غذائية، سنوفرها ونكفل بعضنا البعض، الأهم الآن هو توفير مستلزمات الوقاية والحماية للعاملين فى القطاع الطبى وللأهالى». الوضع الآن بالنسبة للقطاع الطبى أفضل من بداية الأزمة بحسب الدكتورة علا جمال، التى تروى شهادتها لـ«المصرى اليوم» قائلة: «عملى الأساسى فى مستشفى المحلة العام، وأحيانًا يتم انتدابى للوحدة الصحية فى صفط تراب لخدمة أهالى القرية يومين أسبوعيًا، على مدار شهرين، وبالفعل مدتى انتهت مع أول إبريل، والأربعاء الماضى، ذهبت للوحدة رغم أنى غير مكلفة رسميًا، (قالوا لا يوجد أطباء، قلت سأتطوع)، وكان الوضع كالتالى: (4 حالات مخالطين تظهر عليهم أعراض كورونا، ينتظرون فى حديقة الوحدة من التاسعة والنصف صباحًا حتى الواحدة والنصف ظهرا، ولم تصل أى سيارة إسعاف، لدرجة أن أحد الأهالى عرض توصيل المصابين بسيارته لمستشفى الصدر».

وتابعت: «كل فرد منا كان معه قفاز وكمامة، وهذا فى منطقة موبوءة وهو غير كاف للتعامل مع الإنسان العادى فما بالك بالطبيب، ويفترض أن أى مستشفى تردد عليه حالات إيجابية يتم إغلاقه أمام الوافدين الجدد، ويجب تعقيم المستشفى، والتعامل مع الحالات فى حديقة المستشفى كونها مكان مفتوح».

وكتبت الدكتور «علا» منشورا على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك طالبة المساعدة، لاقى انتشارًا كبيرًا واستجابة أيضًا، تقول: «بعد كتابة (البوست) بنصف ساعة، وصلت عربات الإسعاف والأمور أصبحت أفضل نوعًا ما، وتم التواصل معى من مكتب شكاوى مجلس الوزراء، ومن قبل مؤسسات خيرية أرسلوا لنا مساعدات، لكن المستشفى مازال بحاجة إلى جهاز كاشف للحرارة عن بعد، حاولت الحصول عليه بأى طريقة ولم أعرف، وكذلك جهاز كشف الفيروسات».

لا تختلف شهادة مدير الوحدة الصحية بصفط تراب، الدكتور مصطفى حماد، كثيرًا عن شهادة الدكتورة علا جمال، يقول: «فى اليوم الأول كانت هناك أزمة كبيرة فى الأطباء، كنت وحدى تقريبًا فى المستشفى، بعد ذلك تم إبلاغ أطباء صفط تراب بضرورة التواجد فى الوحدة، كذلك تواصلت مع أحد الأطباء فى المدينة ونجح بالمشاركة مع بعض المواطنين فى توفير مستلزمات طبية».

فرق الرصد تقوم بدورها فى التصدى لإنتشار فيروس «كورونا» فى القرية

وقال الدكتور محمد محيسن، من الطب الوقائى بالمحلة: «المستلزمات الطبية متوفرة الآن لكل الفريق العامل فى المستشفى، المشكلة أن العدد كبير من أطباء وتمريض ومراقبى صحة، ومع ذلك نوفر المستلزمات الآن، لمدة تكفى 3 أيام مقبلة، إضافة إلى التبرعات التى وصلت إلى الوحدة الصحية».

وتابع «محيسن»: «نجحنا فى توفير عربة إسعاف فى مدخل القرية، وأن يكون تحريك عربات الإسعاف بأمر من الطب الوقائى لضمان سرعة الوقت».

تلعب فرق الترصد دورًا كبيرًا فى التصدى لانتشار فيروس كورونا فى صفط تراب، وكل المناطق المصابة، عن هذا الدور يقول الدكتور فتحى فايد، مدير إدارة العلاج الحر، بإدارة صحة ثان المحلة الكبرى، والذى التقته «المصرى اليوم» داخل الوحدة الصحية بالقرية: «يوجد 13 فرقة رصد بقرية صفط تراب، وفرق الرصد هى فرق طبية مجهزة للتقصى عن بيانات الحالة والمخالطين لها». وتابع: «يتم تقسيم المنطقة إلى مربعات حسب أماكن الإصابة، ثم يبدأ فريق الرصد فى معرفة كل المخالطين، لمتابعتهم لمدة 14 يومًا، لكن المشكلة الحقيقية فى صفط تراب، هى عدم وجود شجرة واحدة للمخالطين، انتقل الفيروس من إحدى السيدات المسنات المصابة، لأبنائها وأحفادها وأزواجهم وزوجاتهم، فأصبحت الشجرة أشجارا، خاصة مع وجود شخص يعمل (حلاق) من بين من انتقل إليهم الفيروس ما تسبب فى انتشاره على نطاق واسع». الحركة فى شوارع قرية صفط تراب أقل من المعتادة، إلا أنها مازالت لا تنبئ عن قرية موبوءة، وعندما تتحرك فى شوارع القرية التى يسكنها حوالى 50 ألف مواطن، ستلتقط أذنك مكبرات صوت تدعو المواطنين لالتزام بيوتهم، والالتزام بالحظر، وهى مبادرة من شباب الصيادلة فى القرية، الذين قرروا تسيير تروسيكل بمكبرات صوت لتوعية المواطنين.

وقال الصيدلى صدام العزونى، أحد المشاركين فى المبادرة: «قمنا باستئجار تروسيكل تطوعا ووضعنا مكبرات صوت، ونطوف به القرية لتوعية المواطنين.

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وعلى مدار الساعة، تقوم عربات المطافئ بتطهير وتعقيم شوارع القرية، إلا أن مبادرات شعبية أخرى للتعقيم دائرة على قدم وساق، سواء بماكينات الرش الزراعية، أو بمواتير الرش الصغيرة. أحد هؤلاء المتطوعين، هو يوسف جبر، 35 عامًا، مدرس لغة عربية، يرتدى «روب طبى» أزرق اللون، وكمامة، وقفازا، وعلى ظهره موتور الرش.

وقال جبر: «بحب مصر وبعشق تراب بلدى فلماذا لا أخدمها، كل من يستطيع تقديم أى شىء فعليه فعله، أقوم بعملى بالتنسيق مع أطباء الوحدة الصحية، وهم من يمدوننى بمستلزمات الوقاية ومواد التطهير، وأتولى تعقيم المنازل التى ظهرت فيها الحالات الإيجابية، عربات المطافئ لا تستطيع دخول الشوارع الضيقة والحوارى، لذا نتولى نحن الأمر.. كلنا فى خدمة مصر».

واحدة من أهم المشاكل التى تواجه السيطرة على انتشار الفيروس فى قرية صفط تراب، حاليًا، هى عدم اقتناع المواطنين بضرورة البقاء فى منازلهم، وكذلك إحكام السيطرة على مداخل القرية، لضمان عدم انتشار الفيروس خارجها، وقال الدكتور أحمد حماد، مدير الرعاية الأساسية فى إدارة صحة ثان المحلة: «استجابة الناس للأسف قليلة، صحيح تحسنت لكنها لم تصل لما نريد».

وأضاف: «صفط لها 8 مداخل، وتحدثت مع نائب مدير الأمن، اللواء مجدى عوض أن هناك مداخل أخرى للقرية يجب إغلاقها وليس فقط السكة الحديد ولا طريق البحر».

وحذرت الدكتور هبة جمال، من عدم الالتزام بالحظر قائلة: «قرية الهياتم كان بها أمن داخلى، يحذر المتجولين بلا سبب، لكن فى صفط تراب الحظر خارجى فقط على منافذ القرية، وإذا لم يفرض الأمن سيطرته على القرية سيتفشى الوباء بشكل كبير بسبب قلة الوعى».

التحذير لا يتوقف فقط على عدم السيطرة على الفيروس داخل صفط تراب، وإنما انتشاره خارجها أيضًا، يقول الممرض أمير الفخرانى، أحد أبناء القرية: «لم يتم إغلاق كل مداخل القرية، وبعض من أبنائها يذهب للمدينة للعمل رغم تفشى الفيروس، ما قد يشكل خطورة بالغة، وينقل المرض إلى أماكن أخرى».