شكرا لقرائتكم خبر عن جهود دولية لإعادة فتح الاقتصاد فى ظل «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت إصابات فيروس كورونا إلى 2.2 مليون شخص فى مختلف أنحاء العالم، وارتفعت الوفيات إلى نحو 150 ألفًا، فيما يسيطر القلق العالمى بشأن تأثيرات انتشار الوباء على الاقتصاد العالمى.

ورغم ارتفاع الإصابة بالفيروس فى الولايات المتحدة إلى 680 ألفًا ووفاة 34700 آخرين، اقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب توجيهات يمكن بموجبها لحكام الولايات التحرك لإعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاقه، توصى بأن تسجل الولايات «منحنى منخفضًا» لمدة 14 يومًا فى الإصابات قبل بدء عملية إعادة الفتح على 3 مراحل.

وأعلنت الحكومة الدنماركية، أمس، أنها ستسمح لأعمال تجارية صغيرة، مثل صالونات الحلاقة والتجميل ومدارس القيادة، بإعادة فتح أبوابها يوم 20 إبريل.

إلى ذلك، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودى، تناول تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى فى مجالات الصحة، والبحث العلمى، والتكنولوجيا، وجهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وواصلت وزارة الصحة متابعة الموقف الخاص بفيروس «كورونا»، وعقدت الوزيرة الدكتورة هالة زايد اجتماعها الدورى مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» فى ٦ مستشفيات للعزل، هى «أبوتيج، وتمى الأمديد، وإسنا، والصداقة، وكفر الزيات، والشيخ زايد آل نهيان»، للاطمئنان على توفير كل الاحتياجات.

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