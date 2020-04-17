شكرا لقرائتكم خبر عن جهود عالمية لإنقاذ الاقتصاد من تداعيات «كورونا».. وخطة أمريكية من 3 مراحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

محمد البحيرى، ووكالات

ارتفعت إصابات فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) إلى 2.2 مليون شخص فى مختلف أنحاء العالم، وارتفعت الوفيات إلى نحو 150 ألفا، فيما يسيطر القلق العالمى بشأن تأثيرات انتشار الوباء على الاقتصاد العالمى.

وحذرت الأمم المتحدة من احتمال وفاة مئات آلاف الأطفال هذا العام نتيجة الانكماش الاقتصادى العالمى الناجم عن الوباء، قائلة إن عشرات ملايين آخرين قد يقعون فى براثن الفقر المدقع نتيجة للأزمة.

وفى ظل إغلاق الأنشطة التجارية ودفع أكثر من مليار شخص إلى ملازمة المنازل لتجنب انتشار الفيروس، توقع صندوق النقد الدولى أن يعانى العالم هذا العام من أشد انكماش منذ الكساد الكبير فى ثلاثينيات القرن الماضى.

وقالت الأمم المتحدة إن ما يتراوح بين 42 و66 مليون طفل قد يسقطون فى فقر مدقع هذا العام نتيجة لأزمة كورونا لينضموا إلى ما يقدر بنحو 386 مليون طفل يعيشون بالفعل فى فقر شديد بحسب تقديرات العام الماضى.

فى الولايات المتحدة، ورغم ارتفاع الإصابة بالفيروس إلى 680 ألفا ووفاة 34700 آخرين، اقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب توجيهات يمكن بموجبها لحكام الولايات التحرك لإعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاقه بسبب الفيروس فى عملية من 3 مراحل. وحذر ترامب، فى مؤتمر صحفى، من أن طول أمد الإغلاق قد يلحق ضررا فادحا بالاقتصاد والمجتمع. وأضاف: «لن نفتح (الاقتصاد) دفعة واحدة، وإنما خطوة بخطوة بحذر».

وتوصى التوجيهات الاتحادية الجديدة بأنه ينبغى أن تسجل الولايات «منحنى منخفضا» لمدة 14 يوما فى الإصابات قبل بدء عملية إعادة الفتح على 3 مراحل، على أن ينبغى قبل ذلك، أن تحوز المستشفيات «برنامج فحص قويا» يشمل فحوص الأجسام المضادة للعاملين فى الرعاية الصحية، وأن تكون الولايات قادرة على إقامة مواقع لفحص من تظهر عليهم الأعراض، وتمتلك القدرات التى تمكنها من تتبع المخالطين للمصابين، وأن تكون منشآت الرعاية الصحية قادرة على توفير معدات الوقاية للأفراد بشكل مستقل والتعامل مع أى زيادة قد تطرأ مجددا فى عدد الإصابات.

وتقول الوثيقة أيضا إن التوصيات «قابلة للتطبيق على مستوى الولاية أو المقاطعة بناء على تقدير الحكام».

واختلف ترامب مع الحكام بشأن من يملك السلطة النهائية للتفويض بإعادة فتح اقتصادات الولايات.

وفى المرحلة الأولى من إعادة فتح الاقتصاد، تقول التوجيهات إنه ينبغى تفادى تجمع أكثر من 10 أشخاص إذا لم تكن إجراءات التباعد الاجتماعى فعالة. كما ينبغى الحد من السفر غير الضرورى وتشجيع العمل عن بعد وإغلاق المناطق المشتركة فى مقرات العمل.

وستظل المدارس مغلقة فى المرحلة الأولى، لكن مناطق التجمعات الكبيرة مثل دور السينما والمطاعم والاستادات ودور العبادة يمكن أن تفتح فى ظل «بروتوكولات تباعد مشددة».

كما يمكن للمستشفيات استئناف جراحات مختارة، ويمكن للصالات الرياضية استئناف العمل فى ظل بروتوكولات جديدة، بينما ينبغى أن تظل الحانات مغلقة.

وفى المرحلة الثانية، التى تنطبق على الولايات والمناطق التى «لا دليل على زيادة جديدة» فى حالات الإصابة بها، توصى التوجيهات بتجنب التجمعات التى تضم أكثر من 50 شخصا إذا لم تكن إجراءات التباعد الاجتماعى فعالة. ويمكن استئناف السفر غير الضرورى وفتح المدارس والمعسكرات الشبابية، كما يُمكن فتح الحانات بطاقة استيعابية مخفضة.

وتشمل المرحلة الثالثة إلغاء القيود على عدد الموظفين فى أماكن العمل.

ووصف مسؤول فى البيت الأبيض التوجيهات بأنها متحفظة، وأشار إلى أنها حظيت بموافقة كبار الأطباء فى قوة المهام التابعة للرئيس المعنية بمكافحة فيروس كورونا.

Advertisements

فى الصين، أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن الاقتصاد الصينى، ثانى أكبر اقتصاد عالمى بعد الاقتصاد الأمريكى، انكمش بنسبة 6.8% فى الفترة من يناير حتى مارس، مقارنة معه قبل عام، ليسجل أول انكماش منذ عام 1992 على الأقل، عندما بدأ تسجيل الناتج المحلى الإجمالى الفصلى.

ومع ذلك، قال متحدث باسم المكتب الوطنى للإحصاء فى الصين إن إمكانات نمو البلاد فى الأمد الطويل لن تتأثر بالتبعات قصيرة الأجل لجائحة كورونا.

وحثت الصين البنك الدولى على السماح لمقترضيه الأشد فقرا بتعليق مدفوعات ديون للبنك بينما يعالجون جائحة كورونا. وقال وزير المالية الصينى ليو كون، فى بيان إلى لجنة التنمية بالبنك الدولى، إن جميع الأطراف يجب أن تشارك فى تحركات مشتركة لمعالجة مكامن الضعف المتعلقة بالديون فى ظل الجائحة، بما فى ذلك الدائنون التجاريون ومتعددو الأطراف والرسميون الثنائيون.

فى البرازيل، أقال الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو وزير الصحة لويس هنريك مانديتا بعدما اختلف معه بشأن كيفية مكافحة الفيروس، ودعا مجددا إلى إنهاء أوامر البقاء فى المنزل التى قال إنها تضر الاقتصاد. وهون بولسونارو من شأن الوباء العالمى الذى أودى بحياة قرابة 2000 برازيلى، وأصاب 31 ألفا آخرين، ووصف الفيروس بأنه «إنفلونزا بسيطة»، وانتقد حكام الولايات لفرضهم إجراءات عزل عام دعمها خبراء الصحة والوزير المقال مانديتا الذى يحظى بشعبية واسعة.

وقال الرئيس البرازيلى فى تصريحات تليفزيونية إن مانديتا لا يقدر بشكل كامل ضرورة حماية الوظائف، ودعا مجددا إلى استئناف النشاط الاقتصادى.

فى أوروبا، أعلنت الحكومة الدنماركية، أمس، أنها ستسمح لأعمال تجارية صغيرة، مثل صالونات الحلاقة والتجميل ومدارس القيادة، بإعادة فتح أبوابها يوم 20 إبريل، بعدما أمرت بإغلاق عام للبلاد الشهر الماضى لاحتواء تفشى كورونا، الذى أصاب أكثر من 7 آلاف مواطن فضلا عن وفاة 325 آخرين. وتأتى الخطوة بعد أن بدأت الدنمارك، التى كانت من أوائل البلدان التى شرعت فى إجراءات العزل العام فى أوروبا، إعادة فتح دور الحضانة والمدارس هذا الأسبوع فى أول خطوة نحو التخفيف التدريجى للإغلاق العام، لكنها ستبقى حدودها مغلقة كما ستظل القيود سارية على المطاعم والحانات وصالات التدريبات الرياضية بالإضافة إلى حظر التجمعات الكبيرة.

وتعتزم إيطاليا استخدام تطبيق للهواتف الذكية طورته شركة بيندنج سبونز التكنولوجية لتتبع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، فى إطار مساعيها لرفع إجراءات العزل العام المفروضة على مستوى البلاد، رغم إصابة نحو 170 ألفا ووفاة أكثر من 22 ألفا آخرين.

واستخدمت تطبيقات الهواتف الذكية وغيرها من التقنيات على نطاق واسع فى الدول الآسيوية مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية للمساعدة فى احتواء العدوى لكن هناك تخوفات فى أوروبا من احتمال إساءة استخدام البيانات وانتهاك الخصوصية.

وقفزت أسهم شركة جيلياد ساينسيز للأدوية 16% بعد بيانات مشجعة عن عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا، وقال موقع ستات الإخبارى الطبى إن مستشفى تابعا لجامعة شيكاجو يشارك فى دراسة خاصة بالدواء المضاد للفيروسات قال إنه يرصد تعافيا سريعا من أعراض الحمى والجهاز التنفسى حيث غادر جميع المرضى تقريبا المستشفى خلال أقل من أسبوع.