شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتابع إجراءات توفير احتياجات أطقم مستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف الخاص بفيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وعقدت الوزيرة الدكتورة هالة زايد اجتماعها الدورى مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» فى ٦ مستشفيات للعزل هى «أبوتيج، تمى الأمديد، إسنا، الصداقة، كفر الزيات ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان»، للاطمئنان على توفير كل الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بتلك المستشفيات بالشكر للوزارة لتلبية كل احتياجاتهم، كما أعربوا عن سعادتهم بوصول مندوب الخدمة الفندقية الذى كانت قد وجهت الوزيرة بتواجده بشكل دائم ومستمر داخل مستشفيات العزل، حيث يتولى خدمات الإشراف الداخلى فى أقسام المستشفيات والتغذية الصحية وتحسين جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى الإشراف على النظافة فى سكن الأطباء والتمريض.

فى سياق متصل، توجهت الوزيرة بالشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا، على الهدية التى أرسلتها تضامنًا مع الشعب المصرى، وهى شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية وكواشف لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة عمق وترابط العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، كما أشادت بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الصين لحماية شعبها وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، والتى ساهمت بشكل كبير فى الحد من انتشار الفيروس.

كما أشادت الوزيرة بالجهود المبذولة من الجانب الصينى لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الكمامات المتواجد بالقاهرة والذى يعمل بشراكة وخبرة مصرية صينية، حيث من المقرر زيادة خطوط الإنتاج به إلى 5 خطوط، قدرة إنتاج كل خط 100 ألف كمامة فى اليوم الواحد، مما سيسهم بشكل كبير فى زيادة المخزون من المستلزمات الوقائية.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة، مساء أمس الأول، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الوزيرة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمى للوزارة، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 781 حالة، من ضمنهم الـ596 متعافيًا، وأضاف أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الأول الخميس هو 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.

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وكشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، عن إجراءات الوقاية المتبعة خلال هذه الفترة لحماية مرضى غسيل الكلى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، كونهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وأشارت الهيئة إلى أن وحدات الغسيل الكلوى، موجودة فى مستشفيات التضامن وبورفؤاد والمبرة ببورسعيد، تحظى بجميع الإجراءات الوقائية والتجهيزات للحماية من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد إلى مرضى الغسيل الكلوى.