شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى «المرجوشى» المعزولة صحيًا: توزيع الوجبات على الأسر يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر وضع منطقة «المرجوشى» فى شبرا الخيمة تحت العزل الصحى، «شهامة ولاد البلد» لدى شباب المنطقة، الذين حرصوا على رعاية الأهالى الخاضعين للحجر وتوفير احتياجاتهم اليومية بصورة منتظمة، على خلفية إصابة أسرتين فى المنطقة بفيروس «كورونا». الدكتور شريف وحيد، أحد أهالى المنطقة، قال إنه تم فرض الحجر على شارعين عموميين بينهما 4 حارات، مشيرًا إلى أنه يحرص مع مجموعة من شباب المنطقة على توزيع الوجبات اليومية والاحتياجات المنزلية لنحو 50 أسرة تحت العزل على مدار اليوم؛ لمساعدة الأسر على البقاء فى منازلهم وعدم الخروج.

وأضاف أنه كوّن مع مجموعة من شباب شبرا الخيمة مبادرة للتطوع فى خدمة الأسر، وتم تقسيم المنطقة المحظورة وهى شارعين بينهما 4 حارات إلى مربعات وكل شاب من أفراد كل عمارة مسؤول عن استلام مستلزمات العمارة وتوزيعها على الأسر، مشيرًا إلى أن المنطقة يوجد بها نحو 80 أسرة تضم نحو 500 فرد. وأوضح وحيد، أنه فى بداية اليوم يتم تجميع الإفطار وهى عبارة عن «كيس عيش وفول» لكل أسرة وعند الظهر تقريبا يكون تم توزيع الإفطار على العائلات، لافتًا إلى أن هناك حملات للتوعية عبر الحديث مع الأهالى من شرفات المنازل منعًا للخروج والتجمع وبث رسائل لطمأنتهم أن الأمور ستسير بالشكل الافضل وستعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، مشيرا أن الأهالى غير خائفين من «كورونا» كما يتم ترويج ذلك».

وفى سياق متصل أعلنت إدارة مستشفى الحجر الصحى بقها، محافظة القليوبية، ارتفاع عدد المتعافين إلى 59، بعد خروج 3 جدد، أمس، من إجمالى 111 حالة استقبلها المستشفى، وتوفى منهم 3 حالات، فيما ودع فريق الأطباء وممرضو المستشفى المتعافين بالتصفيق.

وأعرب متعافون، غادروا المستشفى عن شكرهم للطاقم الطبى بقولهم: «اتكتب لنا عمر جديد».