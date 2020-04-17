شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تطلق أول مسابقة لاختيار أفضل تفاعل على منصة «admodo» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، اطلاق أول مسابقة شهرية لاختيار افضل تفاعل على منصة «أدمودو» للطلاب والمعلمين .

وقال «الديب» أن المسابقة سيتم اطلاقها على مستوى الادارات التعليمية الثمانية لاختيار افضل تفاعل على المنصة التعليمية مشيراً إلى أن الفئات المستهدفة من المسابقة 5 هم افضل منسق للمنصة على مستوى المحافظة وافضل اخصائى تطوير تطنولوجى وافضل معلم كمتفاعل على مستوى كل ادارة وافضل طالب متفاعل على مستوى كل ادارة وافضل مدرسة متفعالة على مستوى كل ادارة .

وأوضح ان هناك ضوابط ومعايير تم وضعها لكل فئة للالتزام ها وهى بالنسية لفئة افضل منسق تتضمن المعايير المشاركة الفعالة والتفاعل على المنصة وتدريب المعلمين وتسجيل ودخول المدارس وبالنسبة لفئة افضل اخصائى تطوير تتضمن المعايير تسجيل جميع المعلمين عل المنصة وتقديم الدعم لهم واعداد الفصول الافتراضية للمواد وتوزيع اكواد الفصول الافتراضية وبالنسة لفئة افضل معلم متفاعل تتضمن المعايير القدرة على التفاعل مع الطلاب وتقديم الدعم والمساندة لهم وتقديم وتبسيط طرق الدخول إلى المكتبة الرقمية وابتكار طرق تحفيزية للطلاب لتقديم البحث وبالنسبة لفئة افضل طالب متفاعل تتضمن المعايير تشجيعه لزملائه من الطلاب على التفاعل على المنصة والحصول على عدد من الاوسمة والشارات المختلفة والمداومة والتواصل حتى بعد تقديم البحث .

واشار إلى أنه بالنسبة لفئة افضل مدرسة متفاعلة تتضمن المعايير تقديم الدعم لاخصائى التطوير التكنولوجى وسرع تسليم الاكواد .

واشترطت المديرية ارسال اسماء الفائزين على مستوى كل ادارة يوم 29 ابريل الجارى مع مشروعاتهم على ان يتم اعلان الفائزين من قبل لجنة تقييم المديرية يوم 7 مايو المقبل .

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