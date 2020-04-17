شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات الحكومة بشأن شم النسيم (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر اليوم الجمعة، قرارات رئيس الورزاء، المهندس مصطفي مدبولي، بشأن عيد شم النسيم.

تشمل القرارات الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وكذا الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى ايقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، ووسائل النقل الخاص.

وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.

وللإطلاع على نص القرارات:

العدد 16 تابع-مؤمن (1)

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