شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 22 ألف كمامة و1.5 طن كحول بمخزن في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث تموين الدقهلية، اليوم، من ضبط مخزن غير مرخص به كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والكحول داخل منزله بقرية «شها» التابعة لمركز المنصورة قام صاحبه بإستغلال الظروف الراهنة لبيعها بالسوق السوداء محققا أرباحاً غير مشروعة.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لمباحث التموين أكدتها التحريات السرية بقيام أحد الأشخاص بتخزين كميات كبيرة من المواد الطبية الخام لتصنيعها بداخل أحد المخازن بقرية شها التابعة لمركز المنصورة لإعادة بيعها في السوق السوداء.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبتفتيش المخزن عثر بداخله على طن ونص كحول معبأة في 3559 عبوة زجاجية و2000 لاصق «إستيكر» مدون عليه «كحول طبي 70%» و22 ألف كمامة و2 بكرة قماش كبيرة تستخدم في تصنيع»الكمامات تزن حوالى (30 كيلوجرام) جاهزة للتصنيع .

وبمواجهة صاحب المخزن اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق اربح مالية كبيرة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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