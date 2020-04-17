شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل .. «عزل كفر الدوار» تستقبل 34 مصابًا من 3 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مستشفى كفر الدوار العام «الشاملة» في محافظة البحيرة، والذى جرى تحويله إلى مستشفى للعزل، التشغيل الفعلى، باستقبال 35 مريضًا بفيروس كورونا المستجد محولين من 3 محافظات.

وكتب الدكتور محمد شاهين، كبير الأمراض الصدرية بمحافظة البحيرة، عضو الطاقم الطبى بالمستشفى، على صفحته على موقع «فيس بوك» إيذانًا ببدء العمل: «بسم الله نبدأ وعلى الله توكلنا، وهتبقى احلى نوباتجية إن شاء الله، الدنيا بقت بتشتى حالات».

وقال الدكتور عصام القاضي، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مستشفى كفر الدوار للحجر الصحي، هى أحدث مستشفى للعزل الصحى، وأحد أكبر مستشفيات محافظة البحيرة، وتسع 360 سريرًا، وبدأ تشغيلها فعليًا اعتبارًا من مساء الخميس 16 إبريل باستقبال 35حالة، منذ مساء أمس وحتى الآن، محولة من مستشفيات القليوبية ودمياط والمنوفية، للعلاج من الفيروس.