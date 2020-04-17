شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الغربية تدعم «صفط التراب» بالسلع الغذائية وصراف آلي متنقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة ملتزمة بتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لأهالي قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى، والتي جرى عزلها.

أوضح محافظ الغربية، في بيان له اليوم، أنه تم ادخال كميات كبيرة من السلع الغذائية والفاكهة والخضروات إلى القرية اليوم الجمعة، تشمل 550 أسطوانة غاز، وصرف 1100 كرتونة زيت تموين، و28 طن سكر تمويني، بالإضافة إلى شحن جميع محطات الوقود بالقرية.

وأضاف المحافظ، أنه تم توفير عدد من كواشف الحرارة عن بعد بمستشفى طب الأسرة بصفط تراب، إلى جانب الدفع بسيارة ATM متنقلة من بنك مصر حتي يتمكن أهالي القرية من صرف المرتبات والمعاشات في أماكنهم، مؤكدا استمرار تعقيم القرية وتطهيرها بشكل دوري كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد المحافظ بالدعم اللامحدود لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والذي أمر بتوجيه سيارة المنافذ المتنقلة والمحملة بالسلع لخدمة أهالي قرية صفط تراب.