شكرا لقرائتكم خبر عن مخللات رمضان 2020 في زمن «الكورونا».. أشكال وأصناف و «النفس مفيش» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ساهم فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في ركود سوق المخللات في الاسكندرية هذا العام على الرغم من ابتكار اشكال واصناف كثيرة لاغراء المواطنين لشراء اكثر من نوع من المخللات والتى تعد طبقاً رئيسياً على المائدة الرمضانية كل عام إلا أن رمضان هذا العام 2020 ولتزامنه مع الوباء العالمى المميت أثر بالسلب على سوق الشراء نظرا لانعدام الحالة المزاجية لدى المواطنين وعدم الرغبة في شراء مخللات لشهر رمضان على الرغم من الاقبال الكبير الذي كانت تشهدة الاسواق في هذا التوقيت بالذات من كل عام .

ومما زاد «الطين بله» هو حدوث ارتفاع كبير في الاسعار بنسب تزيد عن 30% عن اسعار المخللات العام الماضى حيث سجل مخلل «خيار القش» هذا العام 60 جنيها للكيلو وزيتون كلاماته 60 جنيها ايضاً للكيلو فيما تراوحت أسعار الزيتون ما بين 24 و50 و60 جنيه للكيلو حسب النوع والجودة واذا كان مخلياً من عدمه فيما ظل سعر المش التركى والفلفل في المؤخرة بـ16 جنيها للكيلو.

«المصرى اليوم» رصدت أسعار المخللات في أسواق الاسكندرية وسجلت أسعار الفلفل ارتفاعاً عن العام الماضى حيث وصل سعر كيلو الفلفل البلدى 16 جنيها والفلفل المكسيكى 24 جنيها وتراوحت أسعار البصل ما بين 32 جنيه لسعر كيلو البصل السادة و28 للبصل المحبش و20 جنيها للبوليف المشكل .

وقال ناصر صابر مواطن أنه على الرغم من قدوم نسمات شهر رمضان وحرص المواطنين على شراء كيمات كبيرة من المخللات لزوم مائدة الافطار في شهر رمضان إلا انه مع الظروف الصحية التي نعيشها حالياً بسبب الوباء القاتل فان «النفس مفيش والناس مش فايقة لا لمخللات ولا لاى حاجة لانها ببساطة كده مش عارفين هنصوم ولا لا وهنصلى تراويح ولا لا علشان نشغل بالنا بالمخللات».

وأضاف جمال سويفى أن المخلل طبق مهم على سفرة المصريين خاصة في شهر رمضان فتناولها مع فطار شيء أساسى لكى يفتح نفس الصائمين على الفطار مشيرا إلى أن الاسعار هذا العام رغم كورونا إلا انها مرتفعة مقارنة باسعار العام الماضى مستطرداً: كان المفروض التجار يراعوا ارتفاع اسعار السلع الغذائية اليومية والحالة الاقتصادية حتى يكون هناك فرصة للشراء بدلاً من الاسعار المرتفعة والتى تجاوزت 30% مقارنة باسعار العام الماضى .

أسواق الإسكندرية تفترش جميع أنواع المخللات مع حلول شهر رمضان

أسواق الإسكندرية تفترش جميع أنواع المخللات مع حلول شهر رمضان

أسواق الإسكندرية تفترش جميع أنواع المخللات مع حلول شهر رمضان

أسواق الإسكندرية تفترش جميع أنواع المخللات مع حلول شهر رمضان

أسواق الإسكندرية تفترش جميع أنواع المخللات مع حلول شهر رمضان

أسواق الإسكندرية تفترش جميع أنواع المخللات مع حلول شهر رمضان

أسواق الإسكندرية تفترش جميع أنواع المخللات مع حلول شهر رمضان

أسواق الإسكندرية تفترش جميع أنواع المخللات مع حلول شهر رمضان

أسواق الإسكندرية تفترش جميع أنواع المخللات مع حلول شهر رمضان

أسواق الإسكندرية تفترش جميع أنواع المخللات مع حلول شهر رمضان

أسواق الإسكندرية تفترش جميع أنواع المخللات مع حلول شهر رمضان

أسواق الإسكندرية تفترش جميع أنواع المخللات مع حلول شهر رمضان

أسواق الإسكندرية تفترش جميع أنواع المخللات مع حلول شهر رمضان

أسواق الإسكندرية تفترش جميع أنواع المخللات مع حلول شهر رمضان

أسواق الإسكندرية تفترش جميع أنواع المخللات مع حلول شهر رمضان

أسواق الإسكندرية تفترش جميع أنواع المخللات مع حلول شهر رمضان

أسواق الإسكندرية تفترش جميع أنواع المخللات مع حلول شهر رمضان