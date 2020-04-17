شكرا لقرائتكم خبر عن «مطار القاهرة» يستقبل الفوج الأول للعائدين من أمريكا بعد انتهاء الحجر بـ«مرسي علم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، رحلة خاصة قادمة من مطار مرسى علم الدولي، تقل المصريين العائدين من واشنطن قبل أسبوعين، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الخاصة بهم، والتي فرضتها الدولة عليهم فور عودتهم من الولايات المتحدة الأمريكية، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، ان المصريون العائدون من واشنطن، غادروا فندق إقامتهم المخصص للحجر الصحي بمدينة مرسى علم بعد توقيع الكشف الطبى عليهم، والتأكد من سلامتهم الصحية، وغادروا الفندق على مجموعات بعد تعقيم جميع حقائبهم، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لعودتهم بسلام.

وأضافت المصادر ل «المصري اليوم»، ان مطار مرسى علم الدولى في البحر الأحمر، استقبل قبل أسبوعين، الرحلة الاستثنائية الأخيرة لشركة مصر للطيران، قادمة من العاصمة الأمريكية «واشنطن»، وعلى متنها 315 من المصريين العالقين، بينهم 15 طفلًا، بسبب تفشى فيروس «كورونا»، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية حتى 15 إبريل المقبل

وتابعت المصادر، إن القادمين من «واشنطن» خضعوا لكشف طبى سريع داخل صالة الوصول بالمطار، وتم تعقيم جميع متعلقاتهم الشخصية، بناءً على خطة استباقية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتًا إلى أنه تم توفير 10 أتوبيسات لنقلهم مجانًا إلى عدد من فنادق الحجر الصحى بالمدينة، كأحد الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضحت المصادر، أن «مصر للطيران» سيّرت عدة رحلات طيران إلى العديد من دول العالم لإعادة أبنائها، في إطار حرص مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعم ومساندة المصريين بالخارج، منوهة بأن الشركة الوطنية ستتوقف تمامًا عن تسيير رحلات استثنائية لحين إشعار آخر.

كانت وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية المصرية، سيرت رحلات جوية استثنائية إلى مدينة واشنطن الأمريكية، لعودة المصريين العالقين هناك، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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