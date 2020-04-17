شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. رئيس الوزراء يقرر اعتبار الاثنين إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، رئيس الوزراء يقرر اعتبار الاثنين إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة شم النسيم، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا باعتبار يوم الاثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بمناسبة عيد شم النسيم.

رئيس الوزراء يقرر اعتبار الاثنين إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة شم النسيم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرارا باعتبار يوم الأثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بمناسبة عيد شم النسيم

السعودية : تسجيل 762 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 7142 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

كيف ينظر الأهلى إلى طاهر طاهر .. 3 أشياء تحكم الصفقة!

تواجه رغبة النادي الأهلي لضم طاهر محمد طاهر "جناح" فريق المقاولون عدة مستجدات خلال الفترة الأخيرة بسبب الظروف التي تُحيط بالصفقة وستؤثر بالطبع على حسمها من عدمه ويأتي في مقدمتها بقاء رمضان صبحي في الأهلي من عدمه بعد انتهاء إعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزي وشراء "جناح" أجنبي أم لا.

القوى العاملة: 250 ألف عامل بمنشآت السياحة المتضررة تقدموا لصرف الإعانات

كشف محمد البدوى، الأمين العام لصندوق الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة، أن أعداد المتقدمين لصرف الإعانات التى يقدمها الصندوق وصل فى الفترة الأخيرة ما تجاوز 250 ألف عامل طبقاً لنشاط الصندوق وما يقدمه حالياً .

كورونا والملابس المستعملة.. هل يتنقل الفيروس من خلالها.. فيديو

يتخذ الكثير الآن كافة الاحتياطات للحد من انتشار فيروس كورونا، ليس من خلال نظافة اليدين وتعقيم المنزل فقط، بل تشمل تنظيف الأحذية والملابس أيضا

خروج 6 متعافين جدد من كورونا بمستشفى العزل فى قها بينهم طفلة 6 أشهر

أعلنت مستشفى قها المركزى بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، خروج 6 حالات جديدة بعد شفائهم من فيروس كورونا، بينهم طفلة عمرها 6 أشهر، بعد التأكد من سلبية عيناتهم ليرتفع عدد الحالات التى غادرت المستشفى إلى 65 حالة على مدار الأيام الماضية .

أبويا الروحى.. محمد رمضان مع نجيب ساويرس فى مدينة الجونة

شارك النجم محمد رمضان صورة له مع رجل الأعمال نجيب ساويرس، فى مدينة الجونة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، معلقا عليها "أبى الروحى".

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سبوتنيك تنشر وثيقة المخابرات السوفيتية عن انتحار هتلر لأول مرة.. صورة

نشرت الجمعية التاريخية العسكرية الروسية بحسب سبوتنيك تقريرًا بتاريخ 3 مايو 1945 من قائد الجبهة البيلاروسية الأولى، المارشال غيورغي جوكوف، إلى القائد العام للقوات المسلحة السوفيتية جوزيف ستالين حول البيانات التي حصلت عليها المخابرات العسكرية السوفيتية فيما يتعلق بانتحار الرايخ الثالث أدولف هتلر ووزير الدعاية السياسية يوزف جوبلز.

الزراعة تطرح ياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ25%.. اعرف الأسعار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الزراعة المحمية، طرح كميات وفيرة من ياميش شهر رمضان بجودة عالية، تخفيضات كبيرة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية المصاحبة لجائحة كورونا، وذلك من خلال 30 منفذ ثابت ومتحرك.

وزير الأوقاف: يجب أن نشكر الأطباء ورجال الجيش والشرطة وكل من يخدم الوطن

دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كل من نوى العمرة هذا العام إلى التصدق على الفقراء والمحتاجين بقيمة تكاليفها، محذرًا في الوقت نفسه من قيام بعض التجار باستغلال حاجات الناس في ظل هذه الأزمات، ورفع الأسعار، قائلاً:" يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

الجيش الليبى يسقط طائرتين تركيتين مسيرتين قرب مدينة بنى وليد غرب البلاد

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطنى الليبى، طائرتين تركيتين مسيرتين، فوق منطقة وادى دينار قرب مدينة بنى وليد غرب البلاد، وذلك بعد دخولهما إلى المنطقة لاستهداف تمركزات القوات المسلحة الليبية.

السيسى ورئيس وزراء الهند يبحثان هاتفياً التنسيق المشترك حول مكافحة كورونا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الجمعة ، اتصالاً هاتفياً من ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند .

أكبر زعماء المافيا بتركيا يوجه رسالة شكر لأردوغان بعد العفو عنه: منحتنى الحرية.. صور

وجه زعيم المافيا التركية علاء الدين جاكيجي، الشكر إلى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، بعد قرار العفو عن جاكيجي الذي قضى في سجون تركيا 18 سنة لإدانته في ارتكاب جرائم منظمة في حق الشعب والمجتمع التركيين.

دراسة: 13% من سكان تركيا مصابون بكورونا وحكومة أردوغان غير شفافة

أكدت دراسة صادرة عن جامعة جوتنجن الألمانية، أن الإصابات والوفيات الحقيقة في تركيا تبلغ أضعاف تلك التى يتم الإعلان عنها، وشككت فى مدى شفافية الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة التركية.

الأوقاف: لا صحة لإعادة فتح المساجد فى رمضان.. فلنعمر بيوتنا بالإيمان

أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا صحة على الإطلاق لشائعة فتح المساجد فى رمضان، وأن تعليق الجمع والجماعات واستمرار غلق المساجد قائم ما دامت علة الغلق قائمة إلى أن يأذن الله (عز وجل) برفع الكرب عن البلاد والعباد .