شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية فى مصر تقدم نصائح لمرضى كورونا والذين يتلقون رعاية منزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل منظمة الصحة العالمية ومكاتبها فى كل بلدان العالم تقديم النصائح وسبل الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع الانتشار الكبير للفيروس وتزايد عدد المصابين والوفيات بصورة متسارعة.

ونشر الحساب الرسمى لمنظمة الصحة العالمية بمصر عدة نصائح لمرضى الفيروس التاجى، وجاء فيها: "تقديم الرعاية المنزلية ومرض كوفيد-19. نصائح للمرضى: المواظبة على غسل اليدين، أخذ قسط من الراحة، وشرب الكثير من السوائل، وتناول طعام مُغذ، البقاء في غرفة مستقلة عن أفراد الأسرة الآخرين الاتصال بمرفق الرعاية الصحية لديكم إذا كنتم تعانون من صعوبة في التنفس".



منظمة الصحة العالمية بمصر

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن تناول المنتجات الكحولية لن يحمى من مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أن الكحوليات تضعف المناعة وتضر الصحة.

وكتبت الصحة العالمية، عبر حسابها على تويتر: "لا تتناول فى أى حال من الأحوال أى نوع من المنتجات الكحولية على سبيل الوقاية من مرض كوفيد_19 أو لعلاجه"، مؤكدة: "تناول الكحول لن يحميك من مرض كوفيد-19".

وشددت الصحة العالمية، بأنه لا تتخذ المشروبات الكحولية وسيلة للتغلب على الضغوط والانفعالات، لأن العزلة وشرب المسكرات يزيدان من خطر الإقدام على الانتحار، وأنها تضعف الجهاز المناعى، وأحيانا تأتى بنتيجة عكسية مع التدخين فى تفاقم مرض كوفيد 19 ومضاعفاته.

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