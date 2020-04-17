شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترد ب 7 حقائق وترصد 8 شائعات.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة ترد ب 7 حقائق وترصد 8 شائعات.. لا صحة لتخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. لا إعادة لفتح التسجيل بمنحة العمالة غير المنتظمة.. استمرار غلق المساجد فى رمضان.. و«الصحة» تنفى إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال إبريل الجارى. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ تقديم الجلسات العامة ل 21 إبريل لإقرارها.. الضرائب والعلاوات أمام لجان البرلمان اليوم.. لجنة الخطة تنظر منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب.. ووكيل البرلمان: اتباع الإجراءات الاحترازية فى انعقاد اللجان والمجلس بسبب كورونا ـ تقديم الجلسات العامة ل 21 إبريل لإقرارها.. الضرائب والعلاوات أمام لجان البرلمان اليوم.. لجنة الخطة تنظر منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب.. ووكيل البرلمان: اتباع الإجراءات الاحترازية فى انعقاد اللجان والمجلس بسبب كورونا ـ شاركوا العاملين فى الفندق الهتافات بـ «تحيا مصر».. العائدون من أمريكا يغادرون «مرسى علم» بعد انتهاء الحجر.. رفعوا الأعلام المصرية وطالبوا الجميع بالمشاركة فى مبادرة رد الجميل بالتبرع لصندوق تحيا مصر ـ أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية في الجيولوجيا والعلوم البيئية ـ أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية في الجيولوجيا والعلوم البيئية ـ الحكومة ترد ب 7 حقائق وترصد 8 شائعات.. لا صحة لتخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. لا إعادة لفتح التسجيل بمنحة العمالة غير المنتظمة.. استمرار غلق المساجد فى رمضان.. و«الصحة» تنفى إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال إبريل الجارى Advertisements ـ العمال: نشكر الرئيس السيسى والدولة.. محور المحمودية خلية نحل والتزام بالإجراءات الاحترازية ـ العمال: نشكر الرئيس السيسى والدولة.. محور المحمودية خلية نحل والتزام بالإجراءات الاحترازية ـ 370 مليار دولار لمواجهة الفيروس عالمياً.. كورونا يجبر العالم على إعادة أولويات الإنفاق للصحة والبحث العلمى ـ وزير المالية: صرف راتب إبريل يبدأ غداً.. وإجازة البنوك لن تغير الموعد.. ميكنة الموازنة أسهمت فى جدولة مواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات ـ وزير المالية: صرف راتب إبريل يبدأ غداً.. وإجازة البنوك لن تغير الموعد.. ميكنة الموازنة أسهمت فى جدولة مواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات ـ محرومون من الزواج بأمر كورونا المجمع المقدس يوقف صلوات «الإكليل».. كاهن كنيسة العذراء: الكاتدرائية منعت إقامة سر الزيجة نهائيا بسبب التجمعات ـ الدخان والشطة الحمراء يقضى على 100 طائر.. القصة الكاملة لـ "خفافيش الحزانية " بشبين القناطر ـ الدخان والشطة الحمراء يقضى على 100 طائر.. القصة الكاملة لـ "خفافيش الحزانية " بشبين القناطر



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