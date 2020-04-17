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رعونة طفل تودي بحياة زوجين في حدائق الأهرام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي زوجان مصرعهما، الجمعة، صدمهما طفل يقود سيارة ملاكي بسرعة جنونية بمنطقة حدائق الأهرام.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بشارع الجيش ووجود حالة وفاة ومصاب.

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التحريات الأولية وأقوال شهود عيان توصلت إلى أنه في أثناء سير زوجين بشارع الجيش، صدمهما طفل يقود سيارة بسرعة عالية، ما أسفر عن وفاة السيدة في الحال، ونُقل زوجها إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولات إسعافه.

دورية أمنية تابعة لشرطة النجدة وصلت موقع الحادث، وتحفظت على الطفل المتسبب في الحادث "14 سنة" ورفع سيارته بواسطة ونش.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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