محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنهاء خدمة "شعبان عبدالصمد محمد الشافعي" العامل المسئول عن زاوية الرحمن بعتامنة الجعافرة التابعة لإدارة إطسا شرق بالفيوم، لترك الزاوية المذكورة المكلف بها مفتوحة وقت الجمعة مما أسفر عن قيام الأهالي بفتحها وأداء صلاة الجمعة بها، وجار تحرير محضر بالواقعة.
وقرر وزير الأوقاف، إنهاء خدمة "ياسر عبداللاه علي أحمد" العامل المسئول عن زاوية التوبة، بمديرية الإسماعيلية، لتركه مفتاح الزاوية المكلف بها مع الأهالي وغيابه اليوم وعدم قيامه بعمله مما أسفر عن قيام الأهالي بفتح الزاوية وأداء صلاة الجمعة بها، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وأكدت وزارة الأوقاف، أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف تنهي خدمة عاملين بالفيوم والإسماعيلية خالفا تعليمات إغلاق المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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