الأوقاف تنهي خدمة إمام بحدائق حلوان: مكن والده من أداء خطبة الجمعة اليوم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزير الاوقاف: إنهاء خدمة إمام مكَّن والده الأستاذ بجامعة الأزهر من خطبة الجمعة بإحدى الزوايا المسؤول عنها

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خدمة عبدالرحمن عبدالله عبدالحميد أحمد منصور، إمام وخطيب بإدارة أوقاف حلوان والمعصرة، بتمكين والده الدكتور عبدالله عبدالحميد أحمد منصور، أستاذ الحديث وعلومه، بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، من صعود منبر زاوية أبوعبيدة بن الجراح الكائنة بأبراج منتصر- حدائق حلوان، وقيامه بأداء خطبة الجمعة بها ومخالفته لتعليمات الوزارة الصادرة في هذا الشأن .

جاء قرار وزير الأوقاف بناء على تقرير مديرية أوقاف القاهرة وعرض رئيس القطاع الديني بشأن قيام إمام وخطيب بإدارة أوقاف حلوان والمعصرة، بتمكين والده الدكتور عبدالله عبدالحميد أ من صعود منبر زاوية أبوعبيدة وقيامه بأداء خطبة الجمعة بها، إضافة إلى ما بدر من الأستاذ الدكتور المذكور من التلفظ بعبارات نابية جافية تخالف كل قرارات وتعليمات وتوجيهات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وتعد تطاولًا صريحًا على موظف عام أثناء تأدية واجبه الوظيفي .

وقد تم إعداد خطاب بالواقعة وما بدر من الدكتور المذكور وتوجيهه إلى الدكتور محمد المحرصاوى ،رئيس جامعة الأزهر، لإعمال شئونه فيما بدر منه .