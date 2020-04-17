شكرا لقرائتكم خبر عن في المنوفية.. شباب «طليا» يصممون بوابة تعقيم ذاتية ويضعونها فى مدخل القرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صمم عدد من شباب قرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية بوابة تعقيم بأشياء بسيطة، اعتمادًا على الجهود الذاتية، وقاموا بوضعها في أحد الشوارع الرئيسية بمدخل القرية بهدف تعقيم الأهالى قبل دخولهم للقرية، وانتشرت الفكرة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى وحازت اهتمام عدد كبير من الأهالى خاصة مع انخفاض تكلفتها.

قال عمرو الجزار، أحد شباب القرية والمشاركين في تصميم بوابة التعقيم «إن فكرة البوابة جاءت عقب مشاهدتنا بعض بوابات التعقيم المتواجدة أمام المستشفيات وعلمنا أن سعرها مرتفع فسعينا كمجموعة من شباب القرية لتصميم بوابة بتكلفة بسيطة وتؤدى نفس الغرض على أن يتم طرحها مجانية لأهالى القرية وقمنا بوضعها في أحد الشوارع الرئيسية في مدخل القرية». وأضاف أن البوابة تتكون من قاعدة خشبية وحوامل خشب مغطاة بمفارش مع وضع مادة الكحول للتعقيم في الجوانب، وبمجرد دخول الشخص وضغطه على بخاخات التعقيم يتم تعقيمه ويغادر، مؤكدا أنهم سيكررون التجربة ليتم وضعها أمام مساجد القرية ومداخل الشوارع الرئيسية.