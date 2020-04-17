شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. عرض أول تاريخي من الأهرامات لأوبريت «أنت أقوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الصفحة الرسمية لـ«إيجبت كاليندر»، عن الموعد الرسمي لانطلاق الأوبريت الكبير المنتظر «أنت أقوى»، والذي يشارك به أهم نجوم الفن في الوطن العربي تضامنا مع الإنسانية في رسالة من مصر لدعم متضرري كورونا وبث حالة من التكاتف للعبور من الأزمه الراهنة.

وأوضحت أنه «سيتم بث الأوبريت على القنوات وقناة اليوتيوب، غداً السبت في تمام الساعة ٧ مساء، بالتزامن مع الاحتفال به والعرض الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة، أحد أهم وأشهر الأماكن في العالم لتدل الرسالة على عظمة مصر».

وأضاف البيان أن الأوبريت يشارك به الكينج محمد منير، ونجم الجيل تامر حسني، والرائعة كارول سماحة، والديفا سميرة سعيد، وملك الإحساس وائل جسار، والمبدع التونسي أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

وأشار إلى أنه تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب المبدع دكتور مدحت العدل، والموهوب عمرو مصطفى الذي لم يتردد وعمل بكل حماس بمشاركة أحد أهم الموسيقين لهذا الجيل الموزع المحترف نادر حمدي؛ وكان مايسترو العمل المخرج الكبير طارق العريان الذي مازال يعمل حتي اللحظة لتقديم عمل عالمي جديد.