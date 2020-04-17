شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام وأحمد يستعدان لاستقبال رمضان بعزف الكمان والتنورة فوق «السطوح» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئ أهالي منطقة ميامى بالإسكندرية بموسيقى تنبعث من أحد المنازل ليلا، وعندما صعدوا لاستطلاع الأمر، وجدوا أحد الشباب يعزف الكمان وقت الحظر من فوق السطح ومعه راقص تنورة يتمايل على أنغام موسيقى الكمان وهي تعزف أغنية «حب الرسول» للمطرب محمد الكحلاوى، وسرعان ما تجاوب الجيران مع الأغنية وتناقلوا مقطع مصور للحدث.

إسلام على، هو عازف الكمان، الذي سبق وعزف في بلكونة منزله بمنطقة كرموز، ويقول إنه يهوى عزف الكمان منذ صغره ولإيمانه الشديد بدور الفن المجتمعي قرر أن يوظف طاقته لإسعاد الناس ونشر روح البهجة مع اقتراب شهر رمضان المبارك فقرر الاستعانة بصديقه أحمد راقص التنورة لتقديم عروض تسعد الناس.

وأضاف «إسلام»، لـ«المصرى اليوم»، أن «قررت إحياء الأجواء الرمضانية كرسالة واضحة أن الحظر لن يمنعنا من الاحتفال بالشهر الكريم».

ولفت عازف الكمان إلى أن تفاعل الناس معه جعله يشعر أنه نجح في توصيل رسالته للناس لذلك قرر التنقل بين أحياء الإسكندرية المختلفة لتقديم عدة عروض طوال الشهر الكريم سواء بعزف المقطوعات الدينية أو الموسيقى الكلاسيكية.

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لعبت كمانجه مع التنورة في الإسكندرية

لعبت كمانجه مع التنورة في الإسكندرية