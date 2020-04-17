شكرا لقرائتكم خبر عن النوبة أصل الحضارات.. أولى حلقات "الحدوتة" لـ هدى زكريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل الحضارة النوبية أصل الحضارات، سؤال تطرحه الزميلة هدى زكريا فى أولى حلقات برنامجها "الحدوتة" المذاع عبر قناة الخليج 365 المصورة وتناقش فيها عبر الخرائط والصور تاريخ الحضارة النوبية الذي يعود إلى 10 آلاف سنة.

وتقول هدى زكريا إن هناك جدالا دائرا طوال الوقت قد يصل إلي حد الصراع احيانا حول أقدم حضارة عرفها الإنسان، حيث يعتقد الصينيون انهم يمتلكون حضارة اقدم من الحضارة المصرية القديمة رغم ان الأخيرة يعرف العالم جيدا مكانتها وتاريخها العظيم .

تبدأ الحلقة بشرح مبسط لمنطقة النوبة التي ارتبط أهلها بالحياة على نهر النيل عبر الزمن وكذلك تشرح معناها ثم تتطرق للحديث عن مظاهر الحياه في الحضارة النوبية

وتدلل هدى زكريا علي تاريخ تلك الحضارة قائله في أولى حلقات البرنامج : أن القدماء المصريين كانوا يطلقون على بلاد النوبة بلاد كوش ولكنها اسمية متأخرة عمرها 5 آلاف سنة فقط في حين ان الحضارة النوبية يرجع تاريخها لأقدم من ذلك.

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وتضيف: والدليل على هذا أن العلماء وجدوا آثار مثل الفخار والخزف المميز بألوانه الوردية والأواني المزركشة بالنقوش التي يرجع تاريخها للعصر الحجري الحديث والذي عمره 9000 سنة قبل الميلاد.

بالإضافة أنه في شمال وادي حلفا وفي منطقة تسمى خور موسى كانت حضارة عمرها 10 آلاف سنة فى مناطق القسطل ووادي العلاقي .

وتتابع : كما ان الآثار تؤكد وجود حضارة عمرها 10 آلاف سنة في منطقة اسمها خور بهان شرق مدينة أسوان.