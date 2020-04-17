شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يقرر اعتبار الاثنين إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرارا باعتبار يوم الأثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بمناسبة عيد شم النسيم Advertisements وكان رئيس الوزراء قد طالب المواطنين بإلتزام الحرص الشديد والابتعاد عن أية تجمعات، واقتصار الحركة على إطار محدود، مؤكداً أنه تم التوجيه لوزارة الداخلية والمحافظات، لتطبيق نوع من الحسم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية، وحركة المرور، وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية أو النهرية، لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين.

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