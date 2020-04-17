شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا توافق على دواء الملاريا لعلاج فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الحكومة الروسية على استخدام عقار هيدروكسيكلوروكوين الصينى للملاريا فى المستشفيات التى تعالح مرضى فيروس كورونا المستجد.



اختبارات الدواء

ووجه مرسوم أمس الخميس، المركز القومى لبحوث أمراض القلب الطبية فى روسيا بتوزيع 68 ألف و600 عبوة من هيدروكسى كلوروكين تبرعت بها شركة أدوية شنجهاي إلى المستشفيات في جميع أنحاء روسيا مجانًا، بحسب themoscowtimes.

وتدرس أكثر من 12 دولة آثار هيدروكسى كلوروكين لمنع وعلاج Covid-19، فيما حذرت الدراسات من أن الدواء يمكن أن يكون مميتًا عندما يقترن مع أدوية أخرى، مما دفع العلماء إلى حث الدول على التوقف عن استخدامه لعلاج فيروس التاجى حتى تظهر التجارب الأكبر سلامته وفعاليته.

وقال تقرير لـ BBC الأسبوع الماضىى، إن الأطباء فى موسكو مطالبون باختبار هيدروكسى كلوروكين على أنفسهم على الرغم من الآثار الجانبية المعروفة للدواء والطبيعة التطوعية المعلنة للدراسة.

Advertisements

وأصدرت وزارة الصحة في موسكو مناقصة في أوائل أبريل لشراء هيدروكسي كلوروكوين بمبلغ 2.6 مليون روبل.

ويختبر العلماء الروس النماذج الأولية للقاح ضد الفيروس التاجى الجديد ويخططون لبدء التجارب البشرية على اللقاحات التجريبية فى يونيو.

وقال Vektor، وهو مسئول بمركز أبحاث روسي كبير، إن لديه تقنيات منصة اللقاح التى تم اختبارها بالفعل فى البشر بحثًا عن عدوى أخرى ويمكن استخدامها لـ Covid-19.

وأبلغت روسيا عن 32 ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي، لتحتل المرتبة 11 في العالم، و273 حالة وفاة حتى اليوم الجمعة.