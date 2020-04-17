شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: يجب أن نشكر الأطباء ورجال الجيش والشرطة وكل من يخدم الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كل من نوى العمرة هذا العام إلى التصدق على الفقراء والمحتاجين بقيمة تكاليفها، محذرًا في الوقت نفسه من قيام بعض التجار باستغلال حاجات الناس في ظل هذه الأزمات، ورفع الأسعار، قائلاً:" يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

كما حذر جمعة، خلال برنامج "حديث الساعة" على القناة الأولى بالتليفزيون المصري والفضائية المصرية، وعدد من القنوات المتخصصة، من الإفراط في الاستهلاك، فرمضان شهر عبادة بقراءة القرآن والصلاة وزكاة الفطر وصلة الرحم وغيرها من خصال الخير، لا بكثرة الطعام والشراب، ويقول الحق سبحانه وتعالى: "إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا"، فقد علمنا ديننا عدم الإسراف في كل شيء، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ما ملأ ابنُ آدمَ وعاءً شرًّا من بطنِه حسْبُ ابنِ آدمَ أُكلاتٌ يُقمْنَ صلبَه فإن كان لا محالةَ فثُلثٌ لطعامِه وثلثٌ لشرابِه وثلثٌ لنفسِه".

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وأضاف وزير الأوقاف:"من التبذير أن نصنع من الطعام والشراب ما لا نأكل ولا نشرب وهناك من يحتاج إليه ، وإن كان التحذير من ذلك في كل وقت واجب ففي هذه الأيام أولى وأوجب ، فشهر رمضان شهر طاعة وعبادة لا شهر طعام وشهوات ، موضحا أن على الإنسان أن يحرص على طيب مطعمه ومشربه ، فلا يكون من حرام كاحتكار أو غيره ، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْل فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" ، وأن لله (عز وجل) في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار ، فمن يعرض نفسه على الله بصدق راجيًا أن يكون من العتقاء فلن يرده الله (عز وجل) خائبًا.

وأشار جمعة إلى أن إقامة الجمعة تدخل في إطار الولايات العامة التي لا تنعقد إلا بإذن ولي الأمر أو من ينوب عنه ، فلا تنعقد الجمعة في الشوارع ولا في الطرقات ولا أسطح المنازل ، ومن يفعل ذلك فقد وقع في الإثم ومخالفة ولي الأمر ، وهو ما أكد عليه الأزهر الشريف ودار الإفتاء.

وفي ختام حديثه وجه وزير الأوقاف الشكر لكل من يقوم على خدمة هذا الوطن من الأطباء ورجال القوات المسلحة والشرطة وكل وطني مخلص أسدى إلى المجتمع جميلًا ، فيجب أن نرد إليه هذا الجميل ولو بالدعاء فهذا وقت الإنسانية والاعتراف بالجميل ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ" ، ويقول أيضًا : "لا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ".