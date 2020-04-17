شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. للخلف در.. كل الطرق المؤدية لاحتفالات شم النسيم مغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 فى فيديو، خريطة الطرق المغلقة يوم الاثنين المقبل "شم النسيم"، عقب قرار الحكومة بمنع التنقل بين المحافظات، لا سيما الساحلية منها، لتجنب الزحام والاختلاط، والتصدي لاحتفالات شم النسيم على الشواطئ.

ويستعرض الفيديو أهمية التزام المواطنين فى المنازل خلال هذه الأيام، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع تمدده وانتشاره، واتباع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة المصرية، والتى وصفها المواطنين بالاحترافية.

جاء ذلك بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، على توافق الحكومة على أسلوب التعامل مع يوم شم النسيم الذي يوافق الإثنين المقبل، من خلال اتباع إجراءات متشددة في هذا اليوم تحديداً، حيث يطبق عليه نفس الإجراءات الخاصة بيومى الجمعة والسبت، من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وكذا الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى ايقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهرى، وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التى تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.

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وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تفرض نوعاً من الشدة على المواطنين، فى يوم شم النسيم الذي يرتبط بالموروث الثقافى المصرى، وتعود المواطنين التنزه فيه، ولكن الحكومة ورغم أنها تنظر إلى رغبة المواطن المصرى فى الاحتفال بعين التقدير، ولكنها ترى أن أولوية الصالح العام وصحة المواطن تفرض الخروج في هذا اليوم باقل قدر من التزاحم، والتجمعات التي يمكن أن يتزايد على إثرها معدل الإصابات، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن عدداً من البلدان تزايد فيها معدل الإصابة جراء التزاحم الشديد للمواطنين خلال الإحتفال بمناسبات خاصة ببلدانهم، ما أدى إلى إنتشار المرض.

وأخيراً طالب رئيس الوزراء المواطنين بإلتزام الحرص الشديد والابتعاد عن أية تجمعات، واقتصار الحركة على إطار محدود، مؤكداً أنه تم التوجيه لوزارة الداخلية والمحافظات، لتطبيق نوع من الحسم والتحكم فى الحركة على الشوارع الرئيسية، وحركة المرور، وخاصة فى الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية أو النهرية، لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين.