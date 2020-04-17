شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى ورئيس وزراء الهند يبحثان هاتفياً التنسيق المشترك حول مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الجمعة ، اتصالاً هاتفياً من ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند .

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الصحة، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، وجهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق المشترك في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس من خلال تبادل الخبرات الناجحة والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.

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من جانبه؛ قدم رئيس الوزراء الهندي التهنئة للرئيس بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما عبر عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة مشيدا بما يلقاه ابناء الجالية الهندية في مصر من رعاية، ومثمنًا ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد الرئيس حرص مصر على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع دولة الهند الصديقة في شتى المجالات، لا سيما على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.