شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر زعماء المافيا بتركيا يوجه رسالة شكر لأردوغان بعد العفو عنه: منحتنى الحرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه زعيم المافيا التركية علاء الدين جاكيجي، الشكر إلى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، بعد قرار العفو عن جاكيجي الذي قضى في سجون تركيا 18 سنة لإدانته في ارتكاب جرائم منظمة في حق الشعب والمجتمع التركيين.

كانت السلطات التركية أطلقت سراح أحد أكبر زعماء المافيا، يُدعى علاء الدين جاكجي، من سجن سينجان بأنقرة، مستفيدًا من قانون تعديل الأحكام، للتخفيف من كثافة السجون وسط تفشي فيروس كورونا، الذى صدر مؤخرا فى تركيا بأسم "العفو"

كما وجه زعيم المافيا الشكر إلى رئيس حزب «الحركة القومية» الموالي لأردوغان، دولت بهتشالي، من خلال تصريح أدلت به محامية جاكيجي.

وسبق أن طالب رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشالي، منذ ما يقرب عامين بالعفو عن جاكيجى، عقب زيارة بهتشالى لأكبر المتهمين بالجرائم المنظمة فى السجن.

وبحسب موقع تركيا الآن، نشرت زينب جيفتجي، محامية جاكيكي، تصريحًا له كتبه بخط يده على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه «أتقدم بأسمى معاني الشكر والاحترام باسمي واسم جميع المحبوسين الذين أطلق سراحهم بموجب قانون العفو الجديد لمن كان وسيلة لحريتنا جميعًا، وآخر رجال التركمان السيد دولت بهتشالي، والمهندس الآخر لهذا القانون الذي لم يقدم تنازلات للإمبريالية الغربية طوال السنوات الأربع الماضية السيد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان».

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رسالة زعيم المافيا التركى



زعيم المافيا التركى

اردوغان