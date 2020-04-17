شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إنهاء خدمة عاملين أقاما صلاة الجمعة بالمخالفة لتعليمات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنهاء خدمة عاملين لمخالفتهما تعليمات الوزارة بشأن إقامة صلاة الجمعة، مؤكدا أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور، وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله.

وذكر بيان للوزارة، أن قرار الوزير جاء بناء على تقرير مديرية أوقاف الفيوم، وعرض رئيس القطاع الديني، بشأن إهمال "ش.ع" العامل المسئول عن زاوية الرحمن بعتامنة الجعافرة التابعة لإدارة إطسا شرق، في عمله، وترك الزاوية المكلف بها مفتوحة وقت الجمعة، ما أسفر عن قيام الأهالي بفتح الزاوية المذكورة وأداء صلاة الجمعة بها، وجار تحرير محضر بالواقعة، بالإضافة إلى تقرير مديرية أوقاف الإسماعيلية وعرض رئيس القطاع الديني بشأن ترك "ي.ع" العامل المسئول عن زاوية التوبة مفتاح الزاوية المكلف بها مع الأهالي، وغيابه اليوم وعدم قيامه بعمله مما أسفر عن قيام الأهالي بفتح الزاوية وأداء صلاة الجمعة بها ، وقامت المديرية بتحرير المحضر رقم (1798) لسنة 2020م إداري قسم ثان الإسماعيلية".

وأكدت وزارة الأوقاف على عدة أمور وهى:

1- ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان .

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2- الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني .

3- لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .

4- أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها أو يقصر في عمله بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.