أخبار مصر

السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات لمواجهة كورونا.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات لمواجهة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد مواصلتها أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات لمواجهة فيروس كورونا، مع الإلتزام بإجراءات السلامة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بين العاملين من ارتداء كمامات وتعقيم الأيدي ولصق منشورات توعية بالمحطات والقطارات بالفيروس وأعراضه.

 

 

 

 كانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

 

 

 

وذكرت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

 

 

Advertisements

 

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.

 

 

fafe05fe-5f00-4a59-8c50-45d01fd6622d

 

70038623-32d7-4ad2-acc5-909649561a68

 

364ba091-e863-4074-b2cf-e3a2cfacb717

 

8571926d-1a58-4611-9055-c07c27019345

 

51226c5a-f3a3-483e-8fb4-480a0295c54a

 

8ab3871a-cb6c-436b-b052-600b63bf84b9

 

fafe05fe-5f00-4a59-8c50-45d01fd6622d

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات لمواجهة كورونا.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا