شكرا لقرائتكم خبر عن ذبح عجل وزغاريد.. كيف استقبل أهالي «أبوربيع» قرار رفع الحظر الطبي؟ (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الفرحة الغامرة بين العشرات من أهالي منطقة أبوربيع، التابعة للوحدة المحلية للسبع آبار الشرقية بالإسماعيلية، فور إعلان اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، رفع الحظر الطبي المفروض عليهم منذ 14 يوما بعد اكتشاف حالتي إصابة لسيدة وزوجها بكورونا.

ووجه محافظ الإسماعيلية، الشكر للأهالي على التزامهم، مؤكدا أن «الوضع بالمحافظة تحت السيطرة». فيما قام الأهالي بذبح عجل احتفالا بالقرار، وأطلقت السيدات الزغاريد ابتهاجا بالعودة لحياتهم الطبيعية مرة أخرى، وعبر أهالي منطقة أبوربيع عن شكرهم للدولة بكافة أجهزتها على تقديم الدعم لهم خلال فترة الحظر.

وتجولت «المصري اليوم» داخل القرية، حيث عادت الحياة لطبيعتها مصحوبة بقليل من الحذر من المواطنين الذين ارتدى كثير منهم كمامات رغم انتهاء قرار الحظر.

وقال أحمد ربيع، أحد شباب القرية، إن «الحظر كان تجربة صعبة وقاسية لأنها تحدث لأول مرة»، مضيفا أن هناك حالة من الفرحة الغامرة بالقرية بعد قرار رفع الحظر وعودة الحياة لطبيعتها، موجها الشكر للدولة على كل ما قدمته لهم.

وأعلن الحاج ربيع، وابن عمه الحاج عاطف ربيع، أن العائلة قررت ذبح عجل وتوزيعه على القرية احتفالا برفع الحظر وذلك فداء للقرية بالكامل وتوزيع لحوم على الفقراء منه، مؤكدا أن «عظمة المصريين ظهرت وقت الشدة والأزمة»، موجها الشكر للرئيس السيسي، لافتا إلى أن الدولة لم تقصر ووفرت كل ما يحتاجوه خلال فترة الحظر.

وطمأن الحاج عاطف ربيع، المواطنين على صحة السيدة المصابة بكورونا وزوجها من أبناء المنطقة الخاضعين للعلاج بمستشفى أبوخليفة للحجر الصحى، مؤكدا أنهما بصحة جيدة.

ووجه علاء محمد، رسالة إلى المواطنين بمناطق العزل، قائلا: «التزموا بالتعليمات والحظر ونفذوا التعليمات الصحية والأمنية حتى تعبروا بخير وسلام»، مضيفا أن «اقتناع الأهالى ووعيهم بالتعليمات والحظر ساهم في مروره بسلام»، مؤكدا أن الدولة لم تقصر مع القرية، موجها الشكر للأطباء والمحافظة وهيئة قناة السويس والجيش والشرطة ومسؤولي القرية، وقال إن «هناك بعض الأهالى كانوا يطلبون احتياجتهم بالتليفون وكانت تلبى لهم فورا».

من جهته، أشار جودة على إلى أن «الحظر كان محنة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخنا، وأن المواطنين جميعهم كانوا ملتزمين كبارا وصغارا وشيوخا وشبابا سيدات ورجال، وأنهم كانوا على قلب رجل واحد في مواجهة أزمة كورونا، والالتزام بالتعليمات التي كانوا ينفذوها من أول لحظة بعد صدور القرار». فيما وجه الحاج سعيد ربيع الشكر للرئيس السيسي والدولة على ما قدموه للمنطقة.

وقال «ربيع» إنه كان ملتزم وعائلته بالتعليمات وإنه لم ينزل أرضه منذ فرض الحظر وأغلق بابه على أولاده وأسرته حتى انتهى الحظر، مطالبا المواطنين المفروض عليهم الحظر الطبي ألا يحزنوا لأن القرار من أجل الحفاظ على صحتهم.

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بدوره، كشف علا محسن، رئيس قرية السبع آبار الشرقية التي رفع عنها الحظر، عن إبلاغه قرار رفع الحظر من السيد نخيلى، رئيس مركز ومدينة ابو صوير، وأنه أبلغ الأهالي الذين أطلقوا الزغاريد احتفالا بالقرار، مؤكدا أن القرية استقبلت يوميا إعانات ودعم من هيئة قناة السويس والجيش الثاني الميداني ومديرية الأمن، بجانب الدعم اليومي من المحافظة، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، الذي كان يتابع بنفسه يوميا احتياجات القرية.

وعبر «محسن» عن فخره بالمشاركة في هذه المهمة وانتهاء الحظر، مضيفا أنه لم يحلق شعره خلال الـ14يوما حتى انتهاء الحظر.

وأكد عبدالله الصياد، سكرتير القرية، أن أعمال التعقيم بالقرية مستمرة، وأن وعي الأهالي ساهم في مرور الحظر بسلام، موجها الشكر لهم.

بدوره، أشار سامى صميدة، مسؤول الكهرباء بالقرية، إلى أنه تم إنارة القرية بالكامل وتوفير كل احتياجات المنطقة. واستأنفت القرية نشاطها بعبور السيارات وسيارة بوتاجاز والجرارات الزراعية واستأنف العمل بالمزارع والأراضى المجاورة. فيما توجه المواطنون لأعمالهم وأراضيهم.

فرحة أهالي «أبو ربيع» بعد رفع العزل الطبي

فرحة أهالي «أبو ربيع» بعد رفع العزل الطبي

فرحة أهالي «أبو ربيع» بعد رفع العزل الطبي

فرحة أهالي «أبو ربيع» بعد رفع العزل الطبي

فرحة أهالي «أبو ربيع» بعد رفع العزل الطبي

فرحة أهالي «أبو ربيع» بعد رفع العزل الطبي

فرحة أهالي «أبو ربيع» بعد رفع العزل الطبي

فرحة أهالي «أبو ربيع» بعد رفع العزل الطبي

فرحة أهالي «أبو ربيع» بعد رفع العزل الطبي

فرحة أهالي «أبو ربيع» بعد رفع العزل الطبي