شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب تهيب بالمتنازعين والمحجوز عليهم تقديم طلبات التسوية قبل آخر يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهابت مصلحة الضرائب بالممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة قبل ٣٠ يونيو٢٠٢٠، من أجل سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، ورفع الحجوزات عنهم، وسداد حق الدولة.

وأكد رضا عبدالقادر، وكيل اول وزارة المالية، رئيس المصلحة حرص الدولة ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب على مساندة الانشطة، والقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية المختلفة والتيسير عليهم في ظل الظروف الراهنة.

وأعلن عبدالقادر في بيان صحفى- الجمعة- انه يمكن للممول المحجوز عليه سواء من ضريبة الدخل أو القيمة المضافة نتيجة الربط لعدم الطعن ( إخطار في مواجهة النيابة – إعلان باللوحة – نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة ومنها (١٩ ض،١٤ ض ق، ١٥ ض ق ) نموذج ١٩ ض ) ولم يكن قد تقدم بالطعن في الميعاد القانونى، وعدم استيفاء علم الوصول للناحية الشكلية، أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوباً بسداد ١% فقط من قيمة الضريبة المتنازع عليها وسيتم رفع الحجز فورا مع فتح باب الطعن له من جديد.

وقال عبدالقادر إن المصلحة تقوم برفع الحجز بكل أنواعه سواء كان هذا الحجز وقع وفقا لمديونية واجبة الأداء نتيجة لصدور قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أوقرار لجنة إعادة النظر، فور سداد الممول أو المسجل نسبة ٥% من قيمة الضريبة واجبة الأداء ،مع الاتفاق على جدولة باقى المبلغ المستحق إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأموريات وذلك بدلاً من ١٠% والتى كان منصوص عليها في القانون ١٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، موضحاً أنه يستثنى من ذلك الممول أو المسجل المتوقف توقفاً نهائياً ومحجوز عليه لدى الغير.

وأوضح رئيس المصلحة أن الممول يستطيع الحصول على إعفاء ٣٠٪ من مقابل التأخير من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المسددة والمستحقة ،فور القيام بسداد الضريبة المُستحقة ،مع إمكانية تقسيط باقى المستحقات لمدة عامين، لافتاً إلى أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية ،وكذلك المأموريات جاهزة لتلقي طلبات الممولين، مشيراً إلى أن مركز الإتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى كل الاستفسارات والمشكلات، ويقوم بالرد على كافة الإستفسارات، ويقدم الدعم الفنى للمشكلات التي تواجه الممولين وذلك من خلال الإتصال على رقم ١٦٣٩٥.

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